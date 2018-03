De nos jours, personne n'est à l'abri de la fraude.

Dans le cadre de la 14e édition du Mois de la prévention de la fraude, plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur l’ensemble de la province.

Ainsi, la compagnie nationale 2018 se déploiera sous le thème Personne n’est à l’abri de la fraude. Quel que soit la profession, le sexe, l’âge ou même l’appartenance culturelle, personne n’est à l’abri d’être la cible d’un fraudeur. Chaque année, de nombreux Québécois en font l’amère expérience, ce qui occasionne des pertes financières considérables, mais aussi des répercussions psychologiques pour ces derniers.

Plusieurs activités de sensibilisation sont donc prévues sur le territoire afin de renseigner la population en matière de fraude. L’objectif est de rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les meilleures protections.

De nombreuses formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme à l’égard des offres trop attirantes, valider l’information, se questionner sur l’appât du gain trop facile et, surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.

Quelques chiffres clefs permettent de se rendre compte du fléau. Depuis plusieurs années, nous pouvons constater une hausse de la valeur des pertes financières liées aux fraudes sur Internet (6,5 M$ en 2017, comparativement à 4,9 M$ en 2016). L’accessibilité et l’omniprésence de l’utilisation du web dans nos vies permettent une porte d’entrée facile pour les fraudeurs.

Selon l’Enquête québécoise sur l’accès des ménages à Internet, réalisée par l’Institut de la statistique du Québec en 2016, 88 % des Québécois utilisent Internet. Parmi les internautes, 94 % d’entre eux envoient ou reçoivent un courriel (l’activité la plus effectuée) et 84 % magasinent en ligne.

Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), l’hameçonnage est le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2017 (478 victimes).

Environ 80 000 personnes sont victimes d’hameçonnage au quotidien dans le monde.

Le Mois de la prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la fraude.