Des bourses d'encouragement pour les élèves du CIMIC

Grâce à une collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), sept élèves du Centre intégré de Mécanique Industrielle de la Chaudière (CIMIC) ont reçu une bourse de 1700 $ pour apprendre un métier lors d’un tirage effectué le 1er mars 2018.

Ce programme vise à encourager les inscriptions dans les programmes de formation professionnelle ou technique menant à des professions en déficit d’inscription.

Deux élèves qui ont débuté leur formation en techniques d’usinage et cinq en mécanique automobile à l’automne 2017 se sont donc vus remettre une bourse de 1700 $, pour un montant total de 11 900 $.

Pour 2018-2019, la CPMT a renouvelé, et même bonifié l’entente avec le CIMIC. Elle remettra des bourses de 1700 $ à quinze futurs élèves du CIMIC, inscrits dans les programmes suivants : six élèves de soudage-montage, cinq élèves de techniques d’usinage, trois élèves de mécanique industrielle et un élève d’électromécanique de systèmes automatisés) pour un grand total de 25 500 $.

Ces bourses seront remises par le biais d’un tirage au sort l’an prochain parmi tous les élèves admissibles.