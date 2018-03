Il reste encore quelques heures pour visiter la Foire de l’emploi Beauce-Nord

C’est à 20 h, ce soir, que se terminera la cinquième édition de la Foire de l’emploi Beauce-Nord, qui se déroule au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Soixante-treize kiosques sont sur places et plus de 800 emplois sont à offrir aux personnes qui franchiront les portes du Centre Caztel. Différents professionnels en employabilité sont également présents en plus de plusieurs activités.

L’évènement est rendu possible grâce à Emploi-Québec, le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, Développement Économique Nouvelle-Beauce, le CLD Robert-Cliche, la Chambre de commerce de La Nouvelle-Beauce, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches et le groupe Ferti.