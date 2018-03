L'offre de service Taxibus sera bientôt disponible le dimanche

Taxibus Saint-Georges et Ville de Saint-Georges a annoncé ce mardi 13 (mars) que le service sera désormais disponible le dimanche, et ce, à compter du 18 mars prochain.

L’horaire du dimanche reste identique à celui du samedi. En plus des six départs offerts le samedi et le dimanche, Taxibus ajoutera un nouveau départ à 15 h, les jours de fin de semaine.

Par ailleurs, le service de transport en commun a modifié l’heure de départ quotidien de 16 h 10. Dorénavant, ce départ sera offert à 16 h 15.

Les services en transport en commun, offerts par Taxibus, ont à ce jour réalisé 87 327 déplacements, soit 27 322 courses. Il s’agit d’une hausse du nombre de déplacements de 7 % versus l’année précédente. La moyenne d’usager par voiture taxi a même atteint un nouveau record au mois de février dernier soit de 3,44 personnes par course.

Ces modifications ont pour but d’améliorer ce service fort important au sein des citoyens.

Avec le prolongement de son offre de services le dimanche, Taxibus répondra encore davantage aux besoins des travailleurs et des personnes qui doivent se déplacer partout sur le territoire de la Ville.