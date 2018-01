Relégation des Condors : une décision annoncée vendredi

C’est vendredi 26 (janvier) que l’organisation de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches saura si le club restera en division 2 pour la saison 2018 ou sera relégué définitivement dans la division 3.

Le directeur de la vie étudiante, Georges Salvas, le conseiller à la vie étudiante, Guillaume Blouin et l’entraîneur-chef des Condors, Julien Campbell, ont rencontré le tribunal domestique de la structure du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) mardi (23 janvier).

À la fin de l’année 2017, les Condors avaient appris que l’équipe de football évoluerait dans la division 3 la saison prochaine en raison de plusieurs critères d’admissibilités que l’équipe n’avait pas été en mesure de respecter.

« Si on est maintenu dans la division 2, on sera très heureux, a fait savoir M. Salvas. Advenant qu’on soit relégué dans la division 3, notre plan de match est prêt et notre message sera le même tout en poursuivant notre recrutement. »

« Dans les deux cas, on est prêts », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé à combien estimait-il les chances que le club soit encore dans la division 2 l’an prochain, il a préféré ne pas se prononcer. « Je vais attendre la décision », dit-il.

Ladite rencontre d’il y a deux jours a duré près de 45 minutes et M. Salvas a mentionné qu’il était satisfait de leur présentation.