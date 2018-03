Droits antidumping sur le papier journal et d’imprimerie : l’UMQ est choquée

L’Union des municipalités du Québec (UMQ), dont fait partie Saint-Georges, a dénoncé fermement la décision rendue hier soir (13 mars) par le département du Commerce américain d’imposer des droits antidumping préliminaires pouvant aller jusqu’à 22 % sur le papier non couché de pâte mécanique exporté par le Québec.

« C’est une nouvelle tuile qui s’abat sur les régions forestières du Québec, alors que l’industrie subit déjà les impacts de la baisse de la demande américaine pour le papier journal et d’imprimerie et d’une énième crise sur le bois d’œuvre résineux. Alors que le dernier budget fédéral contenait peu d’engagements pour le secteur forestier, Ottawa doit agir et réaffirmer son soutien envers cette filière économique névralgique pour l’ensemble du Québec », a commenté le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

À la suite d’une plainte pour concurrence déloyale déposée par une seule petite entreprise basée dans l’État de Washington, le North Pacific Paper Compagny (NORPAC), le département du Commerce américain a ouvert, en août dernier, une vaste enquête sur l’importation de papier non couché à base de pâte mécanique, ce qui inclut, entre autres, le papier journal, le papier d’édition et le papier pour bottins en provenance du Canada.

« Le Canada est le plus important producteur de papier journal au monde. L’imposition de droits antidumping sur le papier non couché à base de pâte mécanique est une nouvelle démonstration du protectionnisme à outrance de l’administration américaine et met directement en jeu des milliers d’emplois », a ajouté le président du Comité sur la forêt de l’UMQ et maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil.