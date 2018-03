Deux employées de l’AIS Beauce-Sartigan voient leur travail reconnu

L’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan a tenu la première édition de sa « Soirée reconnaissance » lors du mercredi 14 mars dernier, dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Pour l'occasion, deux employées de l'organisme ont vu leur travail reconnu par la direction de l’AIS, le tout au Baril Grill, à Saint-Georges.

Dans un premier temps, le prix de la relève a été décerné à un membre du personnel qui n’a pas encore obtenu de diplôme. C'est Élizabeth Doyon qui s'est méritée cette reconnaissance.

Étudiante de deuxième année en Éducation spécialisée au Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, cette dernière s’est jointe à l’équipe de l’AIS Beauce-Sartigan il y a quatre ans.

Depuis, Élizabeth a démontré de belles aptitudes et une soif constante d’apprendre. Malgré son jeune âge, on lui a confié de grandes responsabilités, dont être en charge de groupes et du camp de jour de l’AIS, qui accueille chaque été une centaine de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Dans un deuxième temps, l’AIS a tenu, hier soir, à souligner le travail et l’implication d’une employée dévouée qui carbure aux projets, Kassandra Poulin.

Celle-ci travaille à l’AIS depuis près de neuf ans et a été impliquée dans tous les projets et les développements de l’organisme.

Elle a d'abord oeuvré au sein de l'AIS Beauce-Sartigan à temps partiel, puis comme responsable de groupes, de soirées de danse, de spectacles, du camp d’été et du groupe de jour. Kassandra Poulin est maintenant superviseure de L’Inclusion, la nouvelle entreprise adaptée créée par l’AIS.

Notons que l’AIS a déjà reconnu le travail et l’implication des gens de la communauté tel que Michel Lessard, du Salon de Quilles Plus, Patrice Larivière, d’Autobus Larivière, et Bernard Gilbert, de la Cage — Brasserie sportive. Pour la première fois cette année, ce sont des employées de l’AIS qui été honorées.