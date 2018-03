Santé mentale : huit livres vivants s'ouvrent à la population beauceronne

Voir la galerie de photos

Les organismes beaucerons Le Rappel et Le Sillon se sont associés cette année afin de présenter la deuxième édition de l’activité « À livres ouverts sur la santé mentale ». Cette activité s'est déroulée hier, mercredi le 21 mars, de 13 h à 20 h, à Saint-Georges.

Pour l’occasion, nous avons discuté avec les intervenantes et organisatrices de l’événement Joanie Gagnon, Lyna Fortin et Alexandra Morin, afin qu’elles nous parlent du déroulement de l’après-midi et de la soirée.

Nous nous sommes également entretenus avec le maire de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, afin qu’il revienne sur son expérience à la bibliothèque vivante dans les locaux du Rappel.

Il est possible de visionner l'intégralité des entrevues qui nous ont été accordées hier après-midi en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Des entrevues réalisées par la journaliste Amélie Carrier.