Éteindre ses lumières pendant une heure pour renverser le déclin des espèces

Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada), plus communément appelé le World Wildlife Fund, invite les gens de partout sur la planète à éteindre leurs lumières ce soir, samedi le 24 mars, dans le cadre de l’édition 2018 du mouvement « Une heure pour la Terre ».

À lire également :

La population est donc invitée à éteindre toute source lumineuse dans sa maison ou dans son entreprise de 20 h 30 à 21 h 30 ce soir, heure locale, afin de mettre en lumière le déclin des espèces au Canada et à travers le monde.

Selon le WWF-Canada, « plus de la moitié des populations d’espèces étudiées au Canada ont déjà subi un déclin de 83 % en moyenne depuis 1970. Mondialement, le pays est en voie de perdre 67 % des populations d’espèces d’ici 2020 ».

Les causes seraient notamment la perte d’habitats, la pollution, la surpêche, les espèces envahissantes et les changements climatiques, « qui risquent de mener une espèce sur six vers l’extinction ».



C'est donc en éteignant leurs lumières aujourd'hui que les citoyens canadiens et du monde démontreront qu'ils tiennent à renverser le déclin des espèces.



Précisons que pour renverser le déclin des espèces, le WWF-Canada travaille entre autres pour des protections marines et côtières considérables, de sains écosystèmes d’eau douce, des solutions responsables au développement, qui préservent les espèces, des pêches durables à faible impact et un accroissement des énergies renouvelables sans conflit avec la nature.