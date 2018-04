Moment de partage et de fraternité pour la seconde édition du Souper-Rencontre « Rock d’un soir… »

Le 26 mars dernier se tenait la deuxième édition du souper-rencontre « Rock d’un soir… » au resto pub Le Rock Café. Cette soirée a été un moyen de récompenser les efforts et les réussites d’une centaine de personnes dans leur processus de réinsertion sociale.

À lire également :

Par ailleurs, 35 intervenants de la société, issus de milieux diversifiés, étaient présents et ont contribué à faire de cette soirée, un moment privilégié d’échanges et de partage entre des hommes et des femmes ayant des parcours différents, privilégiés ou défavorisés, dans un contexte positif, détendu et festif.

Au quotidien, toutes ces personnes peuvent être amenées à se rencontrer et ainsi atténuer les préjugés que chaque groupe peut entretenir à l’égard de l’autre.

Cette soirée a donc permis de démystifier et de favoriser les échanges égalitaires entre eux, ce qui aura sans aucun doute un impact positif sur de prochaines rencontres qu’ils pourraient avoir.