Les principales raisons d’une hausse de votre prime d’assurance habitation

L’annonce de l’augmentation de votre prime d’assurance habitation n’est jamais un moment agréable, surtout quand vous avez l’impression que rien n’a changé par rapport à l’année dernière. Souvent, il s’agit d’une augmentation normale, dûe à l’inflation ou à l’ancienneté de votre habitation. Mais d’autres facteurs peuvent entrer en compte lors de la révision annuelle de votre prime. Pour éviter les mauvaises surprises, il est toujours bon de connaître les rouages des algorithmes complexes qui déterminent les risques de votre habitation et donc la valeur de votre prime. Certains facteurs sont assez faciles à appréhender, mais d’autres sont beaucoup moins évidents. Voici les principales raisons pour lesquelles votre prime pourrait augmenter :

Une hausse de votre cote de crédit

Votre score de crédit a un impact sur tous les aspects de votre vie, et votre assurance habitation ne fait pas exception. La constance est un facteur clé pour que votre assureur puisse déterminer votre profil et le niveau de risque. Les personnes constantes dans leurs gestions de l’argent et dans leur emploi ont des comportements plus faciles à prévoir. C’est un facteur déterminant qui permet aux compagnies d’assurance d’identifier une personne comme risquée, ou non. Donc si votre crédit a baissé récemment, à cause de non-remboursements par exemple, cela peut impacter à la hausse vos primes mensuelles.

Travaux de rénovation et d’agrandissement

Avez-vous fait des travaux de rénovation ou d’agrandissement dans votre maison récemment ? Les compagnies d’assurance calculent combien leur coûteraient les réparations ou le remplacement s’il venait à y avoir des dommages. Si un incident venait à arriver à ou dans votre maison, ces travaux pourraient à la fin vous coûter plus cher, puisqu’ils ont donné de la valeur à votre habitation. En résumé, en ajoutant une pièce ou en rénovant les pièces existantes, vous créez de la valeur à votre maison et vous devrez logiquement payer plus cher pour la protéger.

Les inondations sont une des principales sources de réclamation d’assurance habitation au Canada. Si vous faites construire une cave, et encore plus si vous habitez dans une zone inondable, votre prime d’assurance habitation devrait augmenter.

Vos biens personnels

Si vous avez acheté — et souhaitez assurer — des biens chers, comme des drones, des grands écrans plats ou autres appareils dernier cri, votre habitation deviendra plus chère à assurer. En cas de vol ou d’incident, ces biens coûteront plus chers à remplacer ou à réparer, votre assureur pourrait en conséquence augmenter votre prime mensuelle pour les protéger.

Votre code postal

Et oui l’historique de réclamations de votre quartier a un impact sur votre assurance habitation ! Même si votre habitation et/ou son contenu n’ont pas subi de changement, des facteurs externes peuvent entrer en jeu. Le taux de criminalité, la probabilité de subir des catastrophes naturelles, entre autres, peuvent augmenter votre paiement mensuel. Par exemple, si vous vivez dans une région où les vols de voiture sont de plus en plus fréquents, cette tendance peut se ressentir sur le prix de votre assurance habitation.

Animaux de compagnie

Vous venez d’acheter un compagnon à poils, ou même à plumes ? Même si pour vous, il fait partie de votre famille, il peut être la cause d’une augmentation de votre prime. Les causes de cette hausse dépendent du type d’animal. Pour les chiens et les chats, cela varie selon la taille et la race. Certaines races étant plus à risque que d’autres, il est possible que cela rende votre habitation plus risquée à assurer.

L’ancienneté du bâtiment et l’inflation

L’augmentation d’une assurance habitation est parfois simplement due à l’inflation ou à l’âge de votre bâtiment. Vous ne pouvez pas y faire grand chose, à moins de pouvoir arrêter le temps ou empêcher les matières premières et la construction de coûter plus cher chaque année. Cependant, faire inspecter sa maison et effectuer des travaux de maintenance assez simples peuvent empêcher de gros travaux par la suite, qui eux pourront coûter cher et vous obligeront à déposer une réclamation. La prévention peut permettre d’éviter des dépenses inutiles !

Réclamations

Certaines choses arrivent sans qu’on ne puisse rien y faire. C’est pour cela que vous avez souscrit à une assurance, non ? Des catastrophes naturelles ou des inondations, pour ne citer qu’elles. Néanmoins, quand vous faites une réclamation auprès de votre assureur, n’oubliez pas que votre compagnie d’assurance est là pour gagner de l’argent. Et cela leur coûte de l’argent de vous rembourser les dommages suite à votre réclamation. Pour compenser ces pertes, elle va augmenter votre prime d’assurance pour que vous soyez toujours rentables pour la compagnie. En tant que propriétaire, réfléchissez-bien avant de faire une réclamation, et, dans certains cas, cela vous coûtera moins cher de vous en occuper vous-même !

En espérant que ces quelques éléments vous auront éclairé sur votre situation et vous permettront de limiter les augmentations de vos primes d’assurance. Gardez-les en tête, pour économiser au quotidien et éviter les dépenses “inutiles”. Si vous avez d’autres questions sur comment votre mode de vie peut impacter votre prime d’assurance, contactez votre compagnie d’assurance. Si vous n’avez pas d’assureur, vous trouverez des ressources et réponses en ligne. L’important en choisissant un assureur, c’est de choisir quelqu’un en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez vos questions. Même s’il en existe des moins chères, j’ai choisi Intact Insurance car j’ai pu expliquer ma situation sereinement et leurs questions m’ont aidé à y voir plus clair.