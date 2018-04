Le Club de golf de St-Georges accueillera bientôt la 31e édition du Tournoi du coeur

La 31e édition du Tournoi du cœur au profit la Fondation du cœur Beauce-Etchemin aura lieu au Club de golf de Saint-Georges, lors du vendredi 25 mai prochain. La formule « Shotgun continuous mulligan » est maintenue encore une fois cette année, et le départ de cet événement se fera dès 13 h.

À lire également :

Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, a d'ailleurs accepté le rôle de président d’honneur pour l'édition 2018 de cette activité « avec beaucoup de fierté ».

« Il y a trop de personnes fragilisées par les maladies cardiovasculaires, pulmonaires ou chroniques. Parmi ces gens touchés, on retrouve un membre de notre famille, un ami ou un collègue. En acceptant de participer à ce bel événement, nous contribuons à améliorer la vie de ceux qui nous sont chers », mentionne M. Paquet.

Pour connaître les modalités et les coûts, pour obtenir le formulaire d’inscription ou pour en savoir plus au sujet du Tournoi du coeur, les gens sont invités à visiter le site Web de la Fondation. Notons qu'il est également possible de téléphoner au 418-227-1843 pour en apprendre davantage.

Rappelons qu’en 2017, le tournoi avait fracassé des records en rapportant 35 000 $.