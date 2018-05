Organisation d’évènements : les secrets de la réussite

Article commandité

L’événementiel est un outil de communication qui demande un investissement financier et humain important, mais ses atouts sont négligeables : il crée un capital de sympathie plus efficace que le digital, de la confiance et fédère autour des valeurs de l’entreprise ou de ses produits. Comment dès lors réussir son évènement ?

Un des secrets de la réussite passe par la détermination d’un objectif précis et mesurable. Il peut être d’accroître la notoriété de sa marque ou d’un produit, attirer de nouveaux clients, remercier sa clientèle ou encore de renforcer l’esprit d’équipe… Par exemple, viser X augmentation des ventes lors d’un salon. Pour planifier son organisation, il faudra ensuite pouvoir répondre à un certain nombre de questions : quoi ? Qui ? Où ? Comment ?

Quoi ?

Votre évènement doit être mémorable, suffisamment spectaculaire pour marquer les esprits. Différents moyens sont possibles : un séminaire, un salon, une conférence, une journée porte ouverte, un évènement VIP… Tout dépend de votre objectif. Si vous n’avez pas d’idées, faites appel à une agence spécialisée dans l’évènementiel.

Qui ?

Quelle est votre cible ? Le grand public, vos collaborateurs, vos clients fidèles ? Prévoyez le nombre de personnes pour déterminer le lieu et commencez à communiquer sur l’évènement dans les différents médias bien avant la date prévue.

Envoyez vos invitations si l’évènement est VIP et relancez au téléphone pour être sûr du nombre de participants.

Où ?

Le moment est venu de choisir le lieu en fonction du nombre de vos invités. Il faut prévoir une superficie suffisamment grande pour faciliter la circulation et ménager des espaces d’échanges conviviaux. Cela peut être vos locaux ou une salle louée.

Soignez la signalétique et l’accueil de vos invités. L’idéal est de préparer un questionnaire d’évaluation et de prévoir de remettre un document pour laisser une trace de l’évènement.

Comment ?

Les nouvelles technologies permettent des présentations spectaculaires. Utilisez-les, elles donnent une image dynamique et innovante.

Mettez en place des animations pour capter l’attention et stimuler l’intérêt : des démonstrations par exemple, la possibilité de tester un produit, des challenges… Il faut impliquer vos invités.

Et après ?

La clé de la réussite est d’intégrer votre évènement dans votre stratégie de communication, interne ou externe. Vous l’aurez exploité avant et pendant. Communiquer grâce à une captation d’évènement sur votre site, après, aura un impact direct sur votre taux de conversion.

Votre événement doit être minutieusement réglé pour obtenir l’impact espéré.