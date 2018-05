Des initiatives louées par le Regroupement des commissions scolaires de Chaudière-Appalaches

Le mardi 15 mai dernier, au Manoir de Lac-Etchemin, avait lieu la soirée du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches. On y a notamment décerné un Prix Reconnaissance au projet Je pars en appartement de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Le prix Entreprise a par ailleurs été attribué au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSCA) pour ses initiatives touchant la formation. Une médaille de bronze de l’Ordre du Mérite a par ailleurs été accordée au maire de Sainte-Marie, M. Gaétan Vachon, pour son implication dans le développement de l’éducation.

Cet événement annuel se déroule en alternance dans chacune des quatre commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches. 85 personnes étaient présentes, dont le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier, le président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, M. Luc Provençal, et le président du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches, M. Denis Langlois.

Je pars en appartement

Le projet Je pars en appartement, qui a reçu un prix Reconnaissance, a été mis en oeuvre à la polyvalente de Saint-Georges auprès d’un groupe en cheminement continu adapté. Il vise à permettre à des élèves avec certaines limitations de développer leurs habiletés sociales, leur autonomie et leur sens des responsabilités. On veut plus particulièrement les préparer à la vie en appartement par des ateliers qui se déroulent dans une maison fournie par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle.

Mme Natalie Lavoie, l’enseignante qui a conçu le projet, a notamment insisté sur l’importance de l’aspect affectif dans l’épanouissement de ces jeunes.

« Il y a un lien très fort qui se crée avec ces élèves-là, qui sont dans la même école et avec les mêmes enseignants depuis l’âge de 12 ans… Le lien de confiance est important afin d’amener l’élève plus loin », a-t-elle dit.

Prix entreprise

Quant au prix Entreprise, attribué au CISSCA, il soulignait l’excellente collaboration du centre avec des organismes voués à l’éducation. Cela a été tout particulièrement le cas pour la mise sur pied et la promotion de la nouvelle formation d’Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED), instaurée grâce à collaboration des quatre commissions scolaires de Chaudière-Appalaches. Il est à noter que dans notre région, cette formation est donnée en formule duale. M. Daniel Paré, président directeur général du CISSSCA, était présent pour recevoir le prix.

Gaétan Vachon

M. Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, a pour sa part reçu une médaille de bronze de l’Ordre du Mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, qui lui a présenté le prix, a souligné son influence positive sur la relation harmonieuse entre la ville et le milieu scolaire et le fait qu’il travaille dans un esprit de partenariat au développement éducationnel de son milieu. Il a notamment signalé son apport important au projet de stade de football-soccer à la polyvalente Benoît-Vachon.