La Virée Rose : nouveau mouvement sportif pour soutenir la lutte au cancer du sein

La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) lancera, à l'été 2018, un nouveau mouvement collectif et sportif afin de soutenir la lutte au cancer du sein. Il s'agit de la Virée Rose.

À lire également :

Aux pas de course, à la marche ou à vélo, les Québécois(e)s seront invités à cumuler des kilomètres afin de financer la recherche et l’innovation en cancer du sein. L’objectif sera de parcourir collectivement 12 000 kilomètres, ce qui représente le tour du Québec.

Les participants auront du 23 mai au 30 septembre 2018 pour atteindre leur objectif. Pour l'occasion, deux objectifs distincts s'offrent aux participants, soit l'objectif « dynamique », durant lequel les Québécois devront cumuler 50 kilomètres d’ici le 30 septembre prochain, ou encore l'objectif « élite », pendant lequel les participants devront cumuler 500 kilomètres, d’ici le 30 septembre également.

Précisons que la Virée Rose s’inscrit directement dans l’un des volets de la mission de la FCSQ, soit de promouvoir les saines habitudes de vie.

« Me garder active au quotidien m’aide à surmonter les effets secondaires de mes traitements. J’affronte aujourd’hui ma maladie avec beaucoup plus de confiance. Mon corps me le rend bien ! », soutient l'ambassadrice de la Fondation du cancer du sein du Québec, Geneviève Séguin.

La FCSQ explique d'ailleurs que de pratiquer une activité physique de 30 à 60 minutes par jour diminue les risques de développer un cancer du sein d’environ 25 %.

Chez les personnes diagnostiquées, l’activité physique apporte plusieurs bienfaits, soit une meilleure gestion de la fatigue, des douleurs musculaires et des symptômes de la ménopause.

Rappelons que la Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique dont les investissements en recherche pour lutter contre le cancer du sein sont exclusivement faits au Québec.

Depuis plus de 20 ans, elle a ainsi récolté quelque 44 millions $ qui ont été distribués à travers la province, au profit d’une recherche de pointe et pour soutenir et défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches.