La formation DEP en cuisine mijote quelque chose de nouveau

Pour la prochaine année scolaire, le Centre de formation des Bâtisseurs a apporté certaines modifications à son programme DEP Cuisine, dont la possibilité pour des élèves de faire un stage à l’international.

Dès juillet 2018, quatre élèves feront l’expérience d’un stage à Paris d’une durée de deux mois. Deux stagiaires seront à l’Hôtel Résidence Internationale de Paris, un à l’Agence Générale des Équipements et Produits de Santé et une autre à l’Institut Georges Pompidou. Cela est rendu possible sans frais supplémentaires grâce à la tenue de soupers bénéfices, de diverses activités de financement et à l’implication financière du principal partenaire du Centre de formation, Éducation internationale. Cette année, les quatre stagiaires seront Tracy Doyon d’Astock, Keven Thibodeau de Notre-Dame-des-Pins, Zachary Bizier de Saint-Ludger et Carl Lessard de Lévis.

D’autres nouveautés ont été apportées au programme de DEP Cuisine : la formation a été concentrée en moins de 11 mois, stages inclus; elle est offerte en alternance travail-études et les élèves passent 40 % de leur formation en stages; les stages peuvent être rémunérés selon l’entente avec l’employeur.

Le DEP cuisine est offert au Centre de formation des Bâtisseurs à Saint-Joseph (cafétéria de l’École secondaire Veilleux). On y développe la créativité culinaire, avec des enseignements allant du simple déjeuner au grand buffet gastronomique.

Le DEP cuisine offre de grandes perspectives d’emploi : restaurants, cafétérias d’entreprise ou d’institution, traiteurs, hôtels, clubs de golf, bateaux de croisière, base militaire etc. Il est aussi possible de poursuivre ses études au CEGEP après son DEP en cuisine.