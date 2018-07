Grossesse et santé dentaire : nos conseils

Article commandité

L’hygiène bucco-dentaire requiert une vigilance accrue lors de la grossesse. En cause, la production de progestérone qui fragilise les gencives et les dents, mais aussi la consommation d’aliments trop sucrés. Les gestes de prévention sont donc de mise, avant même de tomber enceinte !

1) La prévention contre les gingivites

La concentration d’hormones dans les tissus gingivaux accentue la production de la plaque dentaire. À force, elle peut provoquer une inflammation de la gencive et des saignements. Parfois même, une petite tumeur bégnine apparaît, elle disparaîtra après l’accouchement spontanément le plus souvent. Planifiez une visite préventive chez un dentiste à Laval, au mieux dès le projet de grossesse pour une inspection de la bouche et un détartrage. Une autre visite au cours du deuxième trimestre est recommandée. Pas d’inquiétude, les femmes enceintes peuvent recevoir des soins en cas de problème, y compris des radiographies dentaires.

Les maladies parodontales peuvent occasionner des complications au niveau obstétrique, avec même un risque de naissance prématurée si elles sont sévères. Il est de plus impossible lors des quatre premiers mois de la grossesse de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Autant se prémunir.

2) La prévention contre les caries

Au cours du premier trimestre de grossesse, les nausées et les vomissements sont fréquents. La présence d’acidité dans la bouche abîme l’émail des dents. Elles deviennent sensibles au froid et au chaud et douloureuses. Faute de soins, la carie atteint les tissus et provoque une rage de dents. Or la proximité d’un foyer infectieux n’est pas souhaitable pour le fœtus.

Un brossage minutieux est recommandé après chaque repas. Choisissez une petite tête de brosse pour éviter les saignements, mais aussi les réflexes nauséeux. Un dentifrice au goût neutre est préférable.

En revanche, ne vous lavez pas les dents immédiatement après avoir vomi. Rincez votre bouche avec un peu d’eau et du bicarbonate de soude pour éliminer l’acidité ou avec un bain de bouche fluoré. La salive a en effet un rôle protecteur, elle tapisse l’émail. Attendez donc au moins 45 minutes avant le brossage.

3) Éviter le sucre

Les femmes enceintes s’adonnent souvent au grignotage. La consommation excessive d’aliments ou boissons sucrées accentue l’apparition des risques pour la santé dentaire, mais aussi du diabète de grossesse. Procurez-vous le guide alimentaire canadien, très simple d’utilisation, pour une alimentation plus saine.

Une bonne hygiène bucco-dentaire vous épargnera toujours des éventuels problèmes.