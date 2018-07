3 endroits où il fait bon vivre sur la Rive Nord

Article commandité

Profiter de la nature et de la quiétude de centres urbains à taille humaine tout près de Montréal est une option de plus en plus prisée par les jeunes familles de classe moyenne. Elles voient là l’opportunité d’élever leurs enfants dans un cadre de vie proche de leurs valeurs et de leurs moyens financiers. Cap sur la nature à quelques encablures de la grande ville.

1) Mirabel et ses grandes étendues

Mirabel compte 50 000 habitants, mais elle a su préserver des quartiers entièrement agricoles comme Saint-Benoît, Saint-Hamas ou encore Saint-Jérusalem. Les prix des logements y sont encore beaucoup moins élevés qu’au centre de Montréal, de quoi réaliser ses envies d’accès à la propriété. Plutôt que d’investir dans un condo, il devient possible d’acquérir un logement plus grand via un projet de maisons neuves à Mirabel à prix abordable. Ses cinq voies de communication permettent en effet de rejoindre Montréal facilement pour le travail. Néanmoins, Mirabel étant une ville en pleine évolution, de nombreuses entreprises s’y développent, de quoi diversifier l’offre d’emploi sur place et représenter une belle opportunité de carrière.

Côté nature, Mirabel est un véritable bijou avec ses nombreux parcs régionaux. Notamment le Bois de Belle Rivière offre des activités à faire en famille tout au long de l’année : randonnées pédestres, sentier Art, chasse au trésor, rallye GPS, randonnées à cheval…

2) Repentigny, ville patrimoniale

Repentigny est une ville historique fondée en 1670. Son charme pittoresque et sa très longue plage ont longtemps séduit les Montréalais qui en ont fait dans les années 20 leur destination de villégiature. Depuis deux axes routiers relient facilement la ville à Montréal.

Sa qualité de vie, les évènements culturels qui y sont organisés toute l’année font partie de ses principaux atouts. Tout comme à Mirabel, la cadre de vie est très proche de la nature. La politique environnementale y est tellement dynamique que Repentigny a obtenu le label de ville verte.

3) Sainte-Thérèse dans la région des Laurentides

Un peu plus éloignée de Montréal, Sainte-Thérèse est une ville patrimoniale en regard de son passé et très familiale. Elle compte 27 000 habitants qui apprécient ses parcs, ses jardins communautaires, ses pistes cyclables et son golf. Son dynamisme culturel et artistique est réputé.

La Rive Nord offre ainsi de nombreux endroits encore préservés d’une vie urbaine polluante et stressante. De quoi y réfléchir à deux fois.