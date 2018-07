3 moyens efficaces d'augmenter le stockage en entrepôt

Article commandité

Vous voudriez stocker davantage de marchandises dans votre entrepôt ? Vous recherchez des solutions pour gagner de l’espace de stockage malgré une place limitée ? Voici 3 moyens efficaces pour augmenter le stockage en entrepôt !

1) Des aménagements flexibles

Tout d’abord, vous pouvez augmenter la capacité de stockage de votre entrepôt en installant des aménagements flexibles. Contrairement à des installations fixes, qui occupent un espace défini et non modifiable, les solutions de stockage modulables offrent une grande flexibilité.

Elles peuvent en effet être déplacées, agrandies ou rétrécies selon vos besoins. De cette façon, elles s’adaptent parfaitement aux évolutions de votre activité.

Notamment, les rayonnages mobiles sont idéaux pour gagner de l’espace au sol. Vous pouvez les déplacer à votre guise pour obtenir des allées où vous en avez besoin, quand vous le souhaitez. Et lorsque vous n’avez pas besoin d’accéder aux marchandises, il vous suffit de glisser tous les rayonnages d’un côté !

2) Des rangements en hauteur

De manière générale, il est également important d’exploiter les hauteurs pour optimiser l’espace de stockage d’un entrepôt. L’idée est d’éviter au maximum les espaces perdus. À cet effet, plusieurs options sont envisageables. Elles dépendent de la hauteur de votre bâtiment, du type de marchandises stockées, de vos moyens, etc.

En pratique, vous pouvez installer des rayonnages très hauts, qui atteignent le plafond. Cette option est la plus facile à installer, mais la manutention peut s’avérer plus compliquée. De plus, elle n’est pas adaptée à tous les types de marchandises.

L’autre solution est d’installer une mezzanine, qui coupera la hauteur de votre entrepôt en deux étages (ou demi étages, selon vos besoins et le contexte). Plus coûteuse et difficile à mettre en place, cette option est intéressante pour créer des bureaux par exemple.

3) Le rayonnage Cantilever pour vos marchandises longues

Enfin, l’entreposage de marchandises particulièrement longues peut être un véritable défi. Si vous en stockez, vous pouvez opter pour la position verticale ou horizontale. Dans le second cas, l’idéal est de choisir un rayonnage à palette facile à installer.

Grâce à un cantilever (ou rayonnage en porte-à-faux), vous pouvez stocker des produits de toutes formes et longueurs. Idéales pour entreposer des marchandises volumineuses et longues, ces structures métalliques sont autoportantes. Très robustes, elles sont également ajustables et adaptables, pour s’intégrer parfaitement à votre entrepôt.

Grâce à ces 3 solutions, votre entrepôt augmentera efficacement sa capacité de stockage.