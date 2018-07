5 conseils pour bien se relaxer à la maison

Article commandité

Notre rythme de vie est soumis à beaucoup de stress et de fatigue, physique et psychologique. Pour recharger nos batteries, il faut apprendre à relâcher nos tensions faute de quoi notre sommeil en pâtit. Comment se relaxer à la maison après une grosse journée de travail et être encore plus productif le lendemain ?

1) Aménager la déco

Les couleurs ont un impact sur notre humeur. Pour un univers cocooning, optez pour des couleurs lénifiantes sur les murs ou pour les tissus : le vert, le violet ou le bleu sont relaxants à l’inverse du rouge par exemple qui stimule notre cerveau. Un mur dans une pièce peut suffire à vous procurer du bien-être.

Ajoutez des coussins pour votre confort que vous emporterez éventuellement dans votre lit. Ils contribuent à la détente.

Offrez-vous un lit électrique, parfait pour soulager les tensions du corps, et choisissez un matelas pour lit électrique thermorégulateur afin de contrôler la température de votre corps la nuit. Elle est idéale à 19°C pour un sommeil réparateur.

Régler la luminosité. En tamisant la lumière, vous favorisez le relâchement. Dormez dans le noir.

Achetez des plantes, la nature calme et ressource.

2) Créez une ambiance musicale

La musique apaise les mœurs dit-on. Ménagez-vous une ambiance musicale en utilisant vos playlists habituelles ou découvrez-en de nouvelles sur internet. Google Play Music par exemple est une mine de découvertes pour accompagner vos activités en fonction de votre humeur et des moments de la journée.

3) Faites-vous couler un bain

L’eau a des vertus apaisantes. C’est aussi un temps pour soi essentiel. Si vous n’avez pas de baignoire, offrez-vous un spa de temps en temps et pourquoi pas un massage.

4) Pratiquez une activité que vous aimez

Faites des exercices de yoga par exemple, ils permettent de se concentrer sur le moment présent, d’unir le corps et l’esprit,

Une activité artistique comme le chant ou la peinture,

Une activité culinaire...

On ne se détend qu’à travers une activité qui nous donne du plaisir. Et si votre plaisir est de ne rien faire, soyez oisif.

5) Optez pour un sport

Si vous avez besoin de vous dépenser pour vous vider la tête, partez faire un footing ou quelques longueurs de bassin à la piscine. Néanmoins, ne faites pas de sport en début de soirée, vous auriez plus de mal à vous endormir après.