Page Facebook d'entreprise: comment l'utiliser pour attirer des clients

Article commandité

Les réseaux sociaux font maintenant partie du quotidien de la majorité des gens. Il s'agit donc d'un merveilleux outil pour obtenir de la visibilité en tant qu'entreprise. Les pages Facebook remplissent plusieurs fonctions, notamment celles de permettre de communiquer avec des clients actuels et des clients potentiels, mais aussi de faire de la publicité très ciblée pour rejoindre un public très précis.

Les entreprises qui n'ont pas encore de page Facebook ou qui ne prennent pas le temps d'alimenter celles qu'ils ont créé perdent de nombreuses opportunités pour créer des liens très profitables. Bien sûr, le processus peut sembler intimidant pour une personne qui ne s'y connait pas. Toutefois, il n'est pas nécessaire de devenir un expert des outils offerts par Facebook pour obtenir de bons résultats. En fait, quelques astuces très simples peuvent faire toute la différence.

Dans les paragraphes suivants, nous allons explorer différents aspects qui viennent avec le fait de gérer une page Facebook d'entreprise.

Les avantages d'avoir une page Facebook d'entreprise

- Mieux connaître son public-cible

Facebook est un outil redoutable pour mieux connaître le genre de personne qui fait partie d'un public-cible. Il est possible d'en savoir plus sur le genre, les tranches d'âge, la localisation, les intérêts, le milieu d'emploi, la scolarité et de nombreux autres aspects très nichés. Cela permet de créer du contenu adapté, et même d'effectuer des ajustements sur d'autres aspects de l'entreprise, notamment les produits et services.

- Avoir une stratégie de marketing publicitaire abordable et efficace

Facebook Ads est un outil qui peut aider à obtenir davantage de visibilité, sans pour autant coûter une fortune. Justement, dès que l'on a établi un portrait précis du public-cible, on peut faire en sorte que les campagnes pour lesquelles on débourse un montant visent spécifiquement les comptes de ces personnes. Il n'y a pas d'entente à long terme à signer et il est toujours possible d'ajuster les montants par jour et une multitude d'aspects très précis pour respecter un budget.

- Donner une voix à l'entreprise

La page Facebook devient en quelque sorte le porte-voix de l'entreprise. Alors que par le passé, les entreprises se payaient des porte-paroles à grand prix, elles peuvent maintenant contrôler le message et passer des communications directement sur cette page. Le contenu présenté sur cette page, les interactions avec les utilisateurs et toutes les formes de communications devront présenter une forte cohérence. Cela fait partie de l'image de marque et ça peut être très intéressant et très convaincant pour les gens qui suivent la page au quotidien.

- Rassembler des gens qui aiment l'entreprise

Les gens qui cliquent sur "j'aime" ou sur "suivre" ont décidé de leur plein gré qu'ils voulaient être tenus au courant de ce que l'entreprise a à dire. Ce sont donc des prospects "chauds" car ils sont déjà ouverts à l'idée d'être ciblés. Par la suite, à travers le contenu et les publications, il est intéressant de susciter des interactions pour souder la fidélisation de ces personnes et pour récolter des informations utiles pour l'entreprise (commentaires de clients, demandes de services et bien plus).

- Attirer les gens vers un site internet

La page Facebook d'entreprise n'existe pas en vase clos. À moins que les échanges de services se fassent sur cette plateforme, la plupart du temps, le but de la page consiste à diriger les gens vers un site internet où l'entreprise offre ses produits et services ou dirige les gens vers un tunnel de conversion plus précis.

Quelques pratiques à mettre en place sur une page Facebook

Tel qu'indiqué plus haut, il est très important d'être cohérent par rapport au type de contenu partagé, au vocabulaire, au contenu visuel et à tous les autres aspects pouvant faire partie de l'image de marque sur Facebook;

Il faut aussi offrir des avantages à ce que les gens suivent la page, notamment des offres spéciales, du contenu utile et des informations exclusives;

La ou les personne(s) qui gère(nt) la page doivent le faire avec assiduité, car cela fait preuve de professionnalisme;

Quel type de contenu partager aux gens qui suivent la page?

Le type de contenu peut varier selon la nature de l'entreprise et le profil des gens qui suivent la page. En fait, on dit souvent que ces temps-ci, ce sont les vidéos qui fonctionnent particulièrement bien. Toutefois, les tendances varient d’une année, et même d'un mois à l'autre. Il faut rester à l'affut et tester constamment pour voir ce qui obtient de bons résultats.

En général, l'instinct personnel peut être un premier indice à suivre. Par contre, il arrive qu'une publication que l'on croit qui va fonctionner ne donne pas les résultats que l'on aurait pu imaginer. L'idéal, c'est de présenter du contenu sur une base régulière et de s'assurer que celui-ci apporte une valeur ajoutée aux gens qui font partie du public actuel et potentiel.

Il a été affirmé plus haut qu'il n'était pas très compliqué de gérer une page Facebook d'entreprise. En fait, tout dépendant de l'ampleur du public, c'est une tâche qui peut être accaparante. Voilà pourquoi si la page est très fréquentée et qu'elle joue fortement sur la visibilité de l'entreprise, il est conseillé de faire appel aux services de personnes qui sont spécialisées dans le domaine de la gestion de pages Facebook.

Une collaboration avec une bonne agence ou avec un travailleur autonome ayant acquis beaucoup d'expérience fera toute la différence par rapport au succès associé à une page Facebook d'entreprise.

Dès que l'on décide d'intégrer cette plateforme à une stratégie de marketing, c'est donc une option qui mérite d'être explorée. Autrement, il est bien sûr possible d'engager une personne à l'interne qui s'occupera potentiellement de plusieurs comptes de réseaux sociaux pour l'entreprise, animant sa présence sur les différentes plateformes.

B2BQuotes