Une belle réussite pour La PATS en couleur 2018

Le samedi 26 mai dernier, à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, pas moins de 400 coureurs ont pris le départ de la course La PATS en couleurs.

Comme la course se veut amicale et familiale, plusieurs enfants étaient accompagnés de leurs parents. Soleil, plaisir et fous rires étaient de la partie. Sur la ligne de départ, tous étaient prêts et attendaient impatiemment le signal de départ.

Tout au long du parcours non chronométré de 2 km ou de 5 km, les coureurs étaient aspergés de fécule colorée. Les organisateurs de la course ont été plus que satisfaits du déroulement de l'activité qui en était à sa troisième édition.

Une mention spéciale aux écoles primaires de la Grande-Coudée, de Kennebec et de Bellarmin, qui sont venues avec le club de course de leur école pour la course colorée.

La PATS en couleurs était un projet présenté dans le cadre du défi OSEntreprendre.