Quelles sont les pathologies les plus fréquentes de la main ?

Texte commandité

La main est notre principal outil, l’organe essentiel de notre système locomoteur. Dès que la préhension est réduite, et surtout si elle s’accompagne de douleurs, nous pouvons éprouver des complications psychologiques parfois graves. Les pathologies de la main figurent parmi les plus fréquentes, un très grand nombre de cas est recensé au Québec. Les spécialistes penchent pour une interaction d’ordre génétique, biologique et professionnel. Quelles sont ces maladies qui nous empoisonnent la vie ?

Le syndrome du tunnel carpien

Le syndrome du tunnel carpien résulte d’une inflammation du nerf médian. Elle occasionne des douleurs au poignet et à la main. La sensibilité des doigts est diminuée, surtout au pouce, à l’index et au majeur. La pression exercée d’une manière répétitive par les tendons des muscles intérieurs de la main sur le nerf médian du canal carpien en est la principale cause. 1 % de la population est touchée. Le traitement ultime sera de recourir à une chirurgie du tunnel carpien non invasive.

La maladie de Dupuytren

La maladie de Dupuytren ou contracture Dupuytren est une affection des tissus internes de la main. Elle provoque un fléchissement et une immobilisation des doigts. On la confond souvent avec le syndrome du tunnel carpien. Parfois, des nodules apparaissent ainsi qu’une perte de sensibilité de la paume de la main.

Son origine reste méconnue. Les scientifiques pensent qu’elle proviendrait d’anomalies génétiques. Elle survient en général entre 40 et 50 ans. Deux traitements sont proposés : la chirurgie et la physiothérapie pour restaurer la mobilité des doigts.

La maladie de Raynaud

La maladie de Raynaud touche l’extrémité des doigts. Elle est due à une mauvaise circulation du sang dans les vaisseaux. Les doigts gonflent et sont douloureux, ils perdent leur sensibilité. Les facteurs de risque sont l’exposition au froid fréquente, le tabac, la caféine, la vibration d’outils dans les mains. La maladie est incurable. Une médication par vasodilatateurs est proposée parfois pour favoriser la circulation sanguine.

Le doigt à ressaut

Le doigt à ressaut est le blocage d’un ou plusieurs doigts du fait d’activités répétitives. Les conséquences sont l’impotence fonctionnelle. Le principal facteur déclenchant est le diabète. Des infiltrations de corticoïdes ou un traitement percutané sont proposés. En cas d’échec, il faudra opérer.

Les pathologies de la main peuvent être très invalidantes. Heureusement, il existe des traitements non invasifs pour la plupart d’entre elles qui permettent de retrouver une vie normale.