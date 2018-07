Le Party Harley du Bar Traffic est de retour pour la 24e fois

C'est le samedi 4 août que se tiendra le traditionnel Party Harley du Bar Traffic, situé à Saint-Benoît-Labre. Quelque 1000 personnes sont attendues pour prendre part à la 24e édition de cet événement qui, chaque année, permet de recueillir 20 000 $ pour des gens qui sont malades.

Cette randonnée de motocyclistes, dont le trajet de 140 km consiste en un aller-retour entre Saint-Benoît-Labre et Saint-Théophile, débutera vers 13 h.

Les motocyclistes intéressés à participer à cette promenade pourront s'inscrire en avant-midi.

À leur retour, ils pourront remplir leur faim lors d'un souper méchoui, qui sera servi entre 16 h et 20 h. Les groupes de musique de Jacob Deraps et d'Ajo Tomasso offriront une performance pendant ce temps.

Les dons qui seront recueillis seront versés à la famille d'Alexandre Bureau, âgé de 12 ans et originaire de Saint-Éphrem, qui est atteint de leucémie, et à celle d'Amélia Roy-Lebel, âgée de 7 ans et originaire de Saint-Prosper, qui est aux prises avec une sclérose tubéreuse de Bourneville et d'une tumeur cancéreuse.

Pour avoir de plus renseignements à ce sujet, il est possible de contacter le Bar Traffic au 418 227-8096.