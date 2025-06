La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Consultez le site d'actualités régionales EnBeauce.com pour en savoir plus.

Samedi 7 juin

Des activités à découvrir au site historique de Cumberland

Le site historique de Cumberland, situé à Saint-Simon-les-Mines, propose plusieurs activités culturelles qui se dérouleront tout au long de l'été.

David Farsi expose «Décodé à dessein» au Marius B. Musée

Dès demain, dimanche 8 juin, l’artiste David Farsi exposera Décodé à dessein au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce.

Retour en images sur les courses de caisses à savon du Choc des Générations

Les enfants se sont bien amusés lors des courses de boîtes à savon organisées dans le cadre du Choc des Générations à La Guadeloupe.

Dimanche 8 juin

Le restaurant L'Entrecôte de l'hôtel Arnold

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Nouveau record: le Relais pour la vie de Beauce récolte 376 733$

Le Relais pour la vie de Saint-Georges a permis d’amasser 376 733$ au profit de la Société canadienne du cancer, établissant ainsi un nouveau record pour la région.

Quelques changements chez les Condors

En préparation de la prochaine saison de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), quelques changements se succèdent petit à petit au sein des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

Une parade entraînante au festival Down by the Riverside

La parade finale du festival Down by the Riverside a défilé ce dimanche après-midi dans les rues de Saint-Georges.

Créer avec la nature : l’art éphémère d’Aurélien Biet

Résident de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Aurélien Biet pratique le «Land art», un art éphémère en accord avec la nature, et met son talent aux profits des autres.

Lundi 9 juin

Le Grand Week-end acéricole et forestier 2025 accueille son partenaire majeur

C’est avec grande fierté que le comité organisateur du Grand Week-End acéricole et forestier 2025 annonce la participation de Desjardins Entreprises – Beauce – Appalaches - Etchemins à titre de partenaire majeur de l’édition 2025, qui se tiendra les 13 et 14 septembre prochains à l’aréna de Courcelles.

Essence: le prix plancher est officiellement aboli

L'application du prix plancher pour l'essence et le carburant diesel n'est plus en vigueur au Québec depuis samedi.

La troupe Théâtre sous la chapelle de Beauceville ovationnée en France

Douze élèves de l’École Jésus-Marie de Beauceville, accompagnés de leur enseignant Philippe Gobeil, ont récemment vécu une expérience marquante en France, où ils ont présenté leur plus récente création théâtrale, Not to be, devant un public conquis.

Ce qui devait arriver...arriva

Dans ma toute première chronique de 2025, en parlant de Donald Trump et d’Elon Musk, j’écrivais : «Il y a rarement suffisamment de place pour deux requins dans un même aquarium.»

Mardi 10 juin

Un rare papillon géant observé à Saint-Georges

Mario Doyon, un résident de Saint-Georges passionné d’ornithologie et de nature, a récemment fait une découverte aussi rare que spectaculaire dans son propre jardin.

L'identité du septuagénaire retrouvé dans une piscine a été révélée

Le septuagénaire qui a été retrouvé inconscient dans une piscine à Beauceville le 6 juin, est Michel Roy. L'homme était âgé de 75 ans et résident de Beauceville.





Le pilote beauceron Raphaël Lessard triomphe au Kancamagus 150

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a renoué avec la victoire sur le sol américain, ce samedi 7 juin, en s’imposant au prestigieux Kancamagus 150 sur le circuit de White Mountain Motorsports Park, au New Hampshire.

Centre universitaire des Appalaches: 20 500 $ versés en bourses

Des bourses totalisant 20 500 $ ont été remises lors d'une cérémonie tenue le 5 juin, afin de souligner l’engagement et la persévérance d'étudiantes et d'étudiants du Centre universitaire des Appalaches (CUA).

École Ste-Thérèse: un projet né d’un rêve et porté par une communauté

L’école Sainte-Thérèse a procédé à l’inauguration officielle de la deuxième phase du projet d’embellissement de sa cour d’école ce mardi après-midi.

Année financière 2024: Sainte-Marie-de-Beauce termine avec un surplus de 4,8 M$

La Ville de Sainte-Marie-de-Beauce a terminé son année financière 2024 avec un surplus de 4 811 551 $ M$.

Mercredi 11 juin

En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Dans ce nouvel épisode, Hélène Rodrigue nous parle de sa famille, de son histoire et partage avec nous des valeurs fondamentales qui ont guidé sa vie.

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investit 1.3 M$ en Beauce

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a annoncé un investissement de 1 323 300 $ dans 19 organismes et projets communautaires de la Beauce.

«Je tourne la page sur un merveilleux chapitre de ma carrière» — Jonathan Ferland

«Ce nouveau départ veut aussi dire que je tourne la page sur un merveilleux chapitre de ma carrière de coach. Je veux donc remercier tous les membres de l’organisation des Condors ainsi que tous les joueurs que j’ai côtoyés durant les dernières années. Vous avez, tous à votre façon, influencé le coach et la personne que je suis aujourd’hui.»

Saint-Joseph-de-Beauce suspend son directeur général

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de suspendre son directeur général, Simon Leclerc, pour une période de 30 jours.

Canette par canette, Catherine Bisson bâtit un avenir pour la recherche

La vie de Catherine Bisson a été bouleversée en mars dernier lorsque la mère de famille a appris qu’elle avait une tumeur cérébrale, soit un astrocytome de grade II.

Voyages en autocar : une entrepreneure de la Beauce reste fidèle aux États-Unis

Tandis que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada incite plusieurs Québécois à revoir leurs plans de vacances, l’entreprise familiale Jaimontour, appartenant à la Beauceronne Rachel Poulin, continue de miser sur les circuits en autocar vers les grandes villes américaines.

Jeudi 12 juin

Un agriculteur de Saint-Elzéar en lice pour L'Amour est dans le pré

Un nouvel agriculteur de la Beauce est en lice pour la saison 14 de L’Amour est dans le pré et il s’agit de Gaétan, 55 ans, de Saint-Elzéar.

Reconnaissance et fierté au Gala distinction du CIMIC à Saint-Georges

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) a honoré, le 5 juin, près de 150 personnes lors de son Gala distinction annuel.

Le tracé du 3e lien Québec-Lévis à la hauteur du chemin des Îles

Ce matin, à Québec, l'on apprenait le choix final du corridor du troisième lien entre Québec et Lévis, par la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault. Finalement, il sera plus à l'Ouest, près des ponts de Québec et de Pierre-Laporte.

Quelque 155 «Arrêts Gourmands» sur les routes de Chaudière-Appalaches

C'est en Beauce que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne est venu lancer la saison estivale 2025 des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches.

À Frampton, un agriculteur invente un outil pour révolutionner l’entaillage des érables

Dans son atelier de Frampton, Vincent Boutin, producteur acéricole de 37 ans, laisse libre cours à sa créativité. Ce mécanicien autodidacte vient de mettre au point un outil innovant baptisé le Perfect-O, qui vise à faciliter l’entaille des érables, tout en améliorant la précision et le rendement.

Vendredi 13 juin

Des élèves en carrosserie du CIMIC testent leur buggy dans une course amicale

Quatorze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex, au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), ont pris part à une course amicale de buggy, marquant l’aboutissement de près de 1 000 heures de travail réparties sur deux ans.

Valérie Bernier reçoit la Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale

Une enseignante en philosophie du Cégep Beauce-Appalaches, Valérie Bernier, a reçu la Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) dans le cadre du colloque annuel de l’organisation, tenu du 9 au 11 juin.

Les travaux de la passerelle sur la rivière Calway sont commencés

Attendus depuis plusieurs années par les marcheurs et les cyclistes de la région, les travaux de construction de la passerelle qui enjambera la rivière Calway, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sont officiellement en cours.