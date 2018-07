Cure de légumes et fruits : 5 bonnes raisons de vous y mettre

Riches en fibres, oligo-éléments et en minéraux, les fruits et les légumes font partie de la base de notre alimentation. En effet, on vous le dit : il est possible de manger sain et pas cher, à condition de bien s'organiser ! C’est pourquoi faire une cure de légumes et de fruits peut avoir des bienfaits incomparables sur votre santé. Voici donc 5 bonnes raisons de vous mettre à ce type de cure, à tout moment de l’année.

Ils favorisent la perte de poids

Beaucoup de fruits et légumes sont dits « hypocaloriques », cela signifie qu’ils contiennent peu de calories. C’est notamment le cas de :

La pastèque, composée à 97% d’eau

Du melon, composé à 90% d’eau

Du concombre, idem

Des poivrons

Sucrés ou salés, ils s’adaptent à de nombreuses recettes et ont des vertus drainantes permettant à l’organisme de mieux perdre du poids. Leurs propriétés diurétiques empêchent également la rétention d’eau.

Il est conseillé de suivre une cure de ces fruits et légumes pendant trois semaines, pour obtenir des résultats. Vous pouvez décliner la cure avec des jus et des salades.

Ils permettent de rééquilibrer votre organisme

À l’instar du citron, dont l’acidité antiseptique et riche en vitamines offre des bienfaits détoxifiants, certains fruits et légumes vont mettre l’accent sur le rééquilibre de l’organisme. Les fruits et légumes les plus riches en antioxydants sont par exemple le poireau (alliacés), l’aubergine (anthocyanine) ou la carotte (bêta-carotène).

Consommé sous forme de soupes, de veloutés ou de tartes au four, ces fruits et légumes doivent être utilisés à chaque repas pendant deux semaines.

Ils favorisent le drainage du corps

La betterave est l’un des légumes phares pour donner au corps tout ce dont il a besoin, à commencer par un drainage efficace. Avec ses vertus diurétiques légèrement alcalines, elle tient un rôle « d’hépatoprotecteur », qui agit directement sur le foie, là où transitent les mauvaises toxines.

En protégeant votre foie, des fruits et légumes comme l’artichaut ou l’ail sont essentiels pour faire fonctionner votre organisme, raison pour laquelle une cure est fortement recommandée. En entrée froide ou bien en salade, ces fruits et légumes joueront parfaitement leur rôle !

Ils donnent un coup de boost

Pour cela, il vous faut de la vitamine B. Et la vitamine B, vous en trouvez dans :

Les épinards

Les asperges

Le brocoli

Les haricots

Quel est le rôle de la vitamine B ? Non seulement protéger votre organisme, mais aussi lui donner un élan sur le moyen terme pour reprendre des forces et se lancer dans tous ses projets. Par ailleurs, les fruits et légumes riches en vitamines B sont réputés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou encore, contre la dépression.

En salade, en velouté, en soupe : vous pouvez déborder d’imagination pour faire une cure de ces fruits et légumes, de préférence pendant une semaine. Vous verrez, la fatigue s’envolera en peu de temps !

Ils évitent l’oxydation des muscles

Après des excès, souvent liés aux périodes de fin d’année, la reprise du sport à la rentrée ne suffit pas à détoxifier l’organisme, qui a besoin d’une cure de fruits et légumes. Des carences liées à la sortie de l’hiver pourraient avoir des conséquences comme une importante fatigue ou le développement de certaines maladies.

Parmi les légumes et fruits à privilégier, vous devez absolument intégrer le cresson dans votre régime alimentaire, sous toutes ses formes. D’autres fruits et légumes figurent sur la liste, et vont vous ravir : la mangue, la perle de chia, la patate douce, les pois chiches ou encore, les cerises.

Par exemple, buvez chaque jour un gaspacho de cresson, prenez quelques fruits et faites-en un smoothie. Le tour est joué !

Il est conseillé de faire une cure de fruits et légumes au moins une à deux fois par an, sans rien manger d’autre pendant plusieurs jours. Vous le sentirez rapidement sur votre organisme : sensation de légèreté, de mieux-être, il ne fait aucun doute que vous serez aussi mieux dans votre peau ! Alors, qu’attendez-vous pour décliner votre cure sous toutes les formes possible ?