Jonction Métaux s'engage auprès de la Maison Catherine de Longpré

Jonction Métaux annoncera demain sa contribution à la Maison de soins palliatifs Catherine de Longpré. L’entreprise s’engage à mettre à la disposition de la population un bac disponible en tout temps permettant de récupérer les métaux. Lorsque la compagnie revendra ces produits, l'argent sera remis, sous forme de don, à la Fondation Catherine de Longpré.

« En recyclant vos métaux, vous aiderez la planète tout en soutenant une cause touchant une grande partie de la population », affirme Jonction Métaux par voie de communiqué.

La société Jonction Métaux soutient avoir choisi la cette fondation en raison du nombre important de gens qui, dans la région, ont besoin de ses services.

« La Maison Catherine de Longpré repose sur des valeurs rejoignant Jonction Métaux, soit d’offrir la meilleure qualité de services à la population », poursuit l'entreprise beauceronne

Le fonctionnement est simple. Les citoyens pourront déposer tous les produits contenant des métaux dans le bac, qui se trouve être un conteneur. Lorsque ce dernier sera rempli à pleine capacité, un tri sera fait afin d'optimiser la récupération ; cela permettra égaliser de maximiser le don remis tous les trois mois.

Produits acceptés

« Les produits acceptés sont fabriqués de métaux ferreux (fer et tôle) et non ferreux (aluminium, cuivre et acier inoxydable). Certains produits comme une tondeuse, un réservoir à eau chaude, un vélo, les électroménagers et les pièces automobiles sont récupérables », indique Jonction Métaux.

À l'inverse, les produits comme le bois, le plastique, le carton, le caoutchouc et les bonbonnes de propane ne seront pas acceptés.

Où ?

La population est invitée à aller déposer ses métaux, au profit de la Maison Catherine de Longpré, dans le bac à l’entrée de l’entreprise Jonction Métaux, située au 7373, 127e Rue, à Saint-Georges.