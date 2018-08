Tout savoir sur l’isolation thermique d’une maison

Article commandité

Saviez-vous qu’en moyenne, 16% des pertes de chaleur d’un logement se font par les murs? Un taux relativement élevé qui explique pourquoi l'isolation des murs figure parmi les priorités en rénovation résidentielle.

Dans certains cas, des problèmes de moisissures peuvent survenir, notamment dans l’isolant de la toiture. Il faut alors agir et vite pour éviter qu’elle ne se propage. En plus d’occasionner des problèmes de santé, la moisissure est très dangereuse pour les matériaux qui composent votre habitation. Alors n’hésitez pas à faire appel à un professionnel qui saura vous apporter des solutions adaptées pour votre isolation thermique.

Améliorer l’efficacité énergétique de son habitation

Les constructions neuves sont pour la grande majorités équipées de pare-airs et de pare-vapeurs, deux éléments incontournables qui contribuent grandement à l’isolation thermique d’une maison. Le pare-air est posé sur le côté extérieur de la construction. Son rôle vise à empêcher l’air de passer de l’extérieur vers l’intérieur de la maison. D’un autre côté, le pare-vapeur est installé sur les parois intérieures d’une habitation dans le but d’empêcher la vapeur d’eau de pénétrer le mur extérieur.

Une bonne partie de l’efficacité énergétique d’une maison dépend de sa toiture. Si cet élément de la structure laisse passer de l’air ou de l’humidité, alors l’efficacité énergétique en sera considérablement réduite.

Vous ne le savez peut-être pas, mais dans un logement, la chaleur produite par les systèmes de chauffage se dirige naturellement vers le haut. De ce fait, une toiture mal isolée occasionne d’importantes pertes de chaleur, ainsi qu’une infiltration d’air froid dans les différentes pièces. Ce cercle vicieux engendre inévitablement une importante consommation énergétique, qui retentit directement sur votre facture de climatisation et de chauffage. Vous l’aurez compris, isoler sa maison convenablement peut être un investissement payant sur le long terme.

La température idéale de la toiture

La température de l’entretoit ou du grenier doit être maintenue à un certain niveau afin de garantir un confort optimal. Ainsi, la température ambiante dans ce lieu se situe entre la température intérieure de la maison et celle qui prévaut à l’extérieur. À titre d’exemple, si la température extérieure était de 0 degrés et qu’il faisait 21 degrés à l’intérieur, alors la température du grenier doit se situer entre 0 et 21 degrés.

On ne le répètera jamais assez, isoler convenablement son habitation est indispensable à la fois pour la santé des habitants, mais également pour la durabilité de la structure. Veillez cependant à ne pas appliquer de l’isolant en quantité excessive car ceci risque de réduire son efficacité, ou de bloquer certaines parties comme la ventilation, élément indispensable pour l’aération de la toiture.

Facteur R et isolation

Le facteur R est directement relié à l’isolation des résidences. Plus le facteur R sera élevé, plus le coefficient d’isolation sera conséquent. En ce qui concerne les laines isolantes, un pouce d’isolant équivaut plus ou moins à un facteur R de 3. La laine minérale et la fibre de verre ont toutes les deux un coefficient R3 et la fibre de cellulose tend plutôt vers le R3.7.

Pour les recoins difficiles d’accès, il est nécessaire d’utiliser du polyuréthane injecté qui représente un produit parfaitement adapté pour ce genre de besoins. Au lieu de gonfler immédiatement, le polyuréthane injecté va demeurer sous forme liquide durant 10 secondes, le temps de s’infiltrer dans le fond des cavités avant de gonfler.

Il existe plusieurs familles de produits isolant qui sont autant efficaces que pratiques. Polystyrène PSE, laine de roche, laine de verre, ouate de cellulose, textiles recyclés, laine de coton, ou laine de bois, vous aurez l’embarras du choix avec des produits dont la consistance sera différente.

Pour être sûr de choisir un isolant adapté à vos besoins, il faudra nécessairement procéder à une comparaison des avantages et des inconvénients de chaque type de matériau disponible, l’idéal étant d’avoir un faible encombrement et une forte résistance thermique. D’un autre côté, ce matériau devra présenter une bonne tenue mécanique qui est essentielle à la prévention des risques de tassement du produit isolant sur le long terme.

