EN BREF | Déménagement du siège social du GRIS Chaudière-Appalaches

Le 7 août dernier, le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) de Chaudière-Appalaches nous a annoncé par voie de communiqué le déménagement de son siège social vers la ville de Lévis.

Installé depuis sa fondation dans le secteur de la Beauce, l’organisme est maintenant situé au 5731, rue St-Louis (bureaux 302.6 et 302.7), à Lévis.

« Nous invitons ainsi tous nos partenaires, membres et bénévoles à venir visiter nos nouveaux locaux. Nous espérons d’ailleurs que notre arrivée dans la ville de Lévis nous permettra de créer de nouveaux partenariats avec des acteurs du milieu », a mentionné Maïli Giroux-Dubois, directrice générale de l'organisme.

À propos du GRIS Chaudière-Appalaches

Le GRIS œuvre dans la région de Chaudière-Appalaches depuis 1998. Il s’agit d’un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société ainsi que prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang. La sensibilisation et la conscientisation au respect de la diversité sexuelle constituent l’essence de l’organisation.