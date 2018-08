La soupe populaire de Moisson Beauce aura lieu le 25 août

La Banque alimentaire Moisson Beauce offrira sa délicieuse soupe populaire le samedi 25 août prochain au Grand Marché Beauce-Sartigan, à Saint‑Georges, de 10 h à 14 h ou jusqu’à épuisement de l’inventaire.

C’est dans un esprit de partage et de solidarité que nous invitons la population à venir déguster la renommée soupe aux légumes qui sera servie gratuitement pour l’occasion. Cuisinée à partir de légumes frais et locaux, la savoureuse soupe sera concoctée par les cuisinières et bénévoles du service de cuisine de Moisson Beauce, le Mijoton.



Que ce soit pour apporter ou pour déguster sur place, c’est l’occasion de poser un geste simple pour appuyer activement la cause de Moisson Beauce qui est de recueillir, trier, transformer et redistribuer des denrées de qualité par l’entremise de son réseau de 64 organismes accrédités.



En collaboration avec les maraîchers de la région, cette initiative, sur une base annuelle, vise à sensibiliser à l’isolement et à la pauvreté des gens ayant des difficultés socio-économiques dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Granit.



« C’est avec grand plaisir que nous serons présents pour vous accueillir beau temps, mauvais temps », souligne Manon Carrier, agente de liaison chez Moisson Beauce.



Comment faire un don



• Sur place lors de l’événement;

• Au bureau de Moisson Beauce situés au 3750, 10e Avenue Ouest à Saint-Georges;

• Via le www.moissonbeauce.qc.ca/faire-un-don.html.