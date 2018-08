À la recherche de Jean-Michel Fortin qui pourrait être en Beauce

Jean-Michel Fortin, âgé de 26 ans et résident de L'Ancienne-Lorette, est disparu depuis le 18 août dernier. Les autorités ont raison de croire qu'il pourrait se trouver en Beauce.

L'individu a été aperçu pour la dernière fois, lors de la soirée du 18 août, alors qu'il était à bord de sa voiture de type Hyundai Accent bleu pâle dont le numéro d'immatriculation est FNA 2232.

Selon le Service de police de la Ville de Québec, M. Fortin « a procédé à des achats dans un dépanneur à proximité de sa résidence » le dimanche 19 août. Puis, sa voiture aurait été vue vers 5 h 45 sur l’autoroute 73 en direction sud vers la Beauce.

« Nous avons des raisons de croire que ce dernier pourrait se trouver dans cette région », mentionne le corps policier de Québec.

On peut voir un autocollant avec l’inscription « Délire escalade » sur son véhicule.

Description physique

Jean-Michel Fortin est un homme de 5 pieds 8 pouces et de 170 livres. Il a les yeux bleus, porte des lunettes, a les cheveux châtains. Sur son avant-bras gauche, on peut voir un tatouage qui représente un hibou noir. Il avait des souliers bleus lorsque vu pour la dernière fois. La santé et la sécurité de l'individu peuvent être menacées, selon la police.

Composez le 9-1-1 ou appelez au 418-641-AGIR (2447) si vous avez apercevez cette personne ou si vous avez des informations à son sujet.