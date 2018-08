3 idées déco très tendance

Le prochain automne promet un véritable renouveau dans les tendances déco : exit le style scandinave pâlichon ou le style brut indu et place aux ambiances cocooning très nature au coin du feu. Un véritable renouveau dans les couleurs et les matières pour nous donner un peu de peps au cœur de l’hiver !

1.Côté couleurs

Les murs ont un rôle très important à jouer dans l’ambiance de la maison. Les tendances 2018-2019 misent sur des tonalités terre cuite, jaune curry, rose poudré ou bleu nuit, voire lie de vin et terra cotta pour les accessoires et le mobilier. La mode est au style sud-américain et les mélanges épicés, pour évacuer un peu la grisaille de l’hiver. Néanmoins, évitez les fautes de goût : pas plus de trois couleurs au total, y compris les tissus et les tapis.

2.Des matières revisitées

Les tissus en velours ont de nouveau la cote, mais en plus graphique. Le velours est douillet et chaleureux, mais à motifs géographiques, il apporte une touche de modernité, un look plus décalé, presque rock. On le choisit pour des coussins, des chaises ou même un canapé d’angle pour optimiser la place. C’est le revêtement le plus tendance de l’année avec la corne pour les revêtements de tables ou les objets type photophore ou vide-poche. La corne se marie parfaitement aux matières minérales comme le marbre ou le bois, plus chaleureux. C’est donc le moment de sabler un plancher de bois franc pour un décor naturel assorti à des meubles de bois brut aux lignes simples et épurées. Vous veillerez à ne pas encombrer l’espace avec trop de mobilier. L’idée est de privilégier un style plus dépouillé tout en étant chaleureux et naturel.

Les objets issus de l’artisanat font également leur retour en force : le fait main est plébiscité pour son caractère unique et authentique. Optez pour des objets en poterie ou en verre soufflé originaux.

3.La circulation de la lumière

La lumière apporte beaucoup de chaleur à une pièce. Laissez-la circuler par les fenêtres, les portes vitrées ou les fenêtres de toit. Le soir, organisez des ambiances avec des suspensions à éclairage directionnel et des lampadaires. Cette année marque le grand retour de l’art déco, né au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le laiton et les formes élancées sont donc plus que jamais à l’honneur dans nos maisons.