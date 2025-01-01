Plus de 400 enfants recevront «Un Cadeau pour Noël»

Grâce à la mobilisation de la communauté, 435 enfants bénéficieront du projet Un cadeau pour Noël en Beauce-Etchemins.

L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins ainsi que Le Berceau remercient toutes les personnes, entreprises et partenaires ayant contribué à cette initiative.

Un Cadeau pour Noël, une initiative existant depuis 21 ans et regroupant ces quatre organismes partenaires, permet de recueillir des fonds et des présents pour les enfants à l’approche de la période des Fêtes.

La Maison de la Famille reçoit 6 500$

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins a reçu un don de 6 500$ grâce à l'implication de RBC Banque Royale.

De ce montant, 5 000$ sont alloués directement à la mission principale de l’organisme, soutenant ainsi ses services et ses programmes essentiels auprès des familles. Le montant restant de 1 500$ est dédié à la campagne annuelle Un Cadeau pour Noël.

De plus, trois employés de RBC Banque Royale la compagnie bancaire ont récemment offert 10 heures de leur temps à l’organisme. Leur aide a permis d’emballer de nombreux cadeaux de Noël destinés aux enfants qui fréquentent les services de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins.