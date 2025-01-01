Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

31 000$ amassés

Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

durée 11h00
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L a guignolée annuelle du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a permis d’amasser 31 000 $, un record depuis la création de l’organisme.

Cette mobilisation sans précédent démontre la force de la solidarité dans la communauté et
l’importance que les citoyens accordent au bien-être des enfants en situation de vulnérabilité.

Grâce aux partenaires, aux bénévoles et aux donateurs, l'organisme de Beauce-Sartigan poursuivre sa mission, soit celle d'offrir un accompagnement adapté aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans et à leurs familles, afin de favoriser leur bien-être et leur développement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Opération Nez rouge: un manque de bénévoles samedi soir

Publié à 9h00

Opération Nez rouge: un manque de bénévoles samedi soir

Le manque d’équipes de raccompagnement a marqué la 3e fin de semaine des activités d'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins. Alors que tout s'est déroulé de belle façon vendredi soir, il en a été autrement le lendemain, alors que le déficit de volontaires a ralenti le bon fonctionnement, pour la première fois cette année. «Souhaitons que le ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 13 décembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 6 décembre La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie La 34e édition de la loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré, dont les gagnants ont été tirés ce vendredi soir, a ...

LIRE LA SUITE
Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Publié le 13 décembre 2025

Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Éliot Grondin vient de remporter les deux derniers globes de cristal en snowboard cross et les Championnats du monde. Pas question pour lui de négliger le circuit de la Coupe du monde pour tenter d'aller chercher la seule médaille olympique qui lui a échappé jusqu'ici: l'or en simple. Grondin a lancé sa saison en Coupe du monde vendredi avec le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge