Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

L a guignolée annuelle du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a permis d’amasser 31 000 $, un record depuis la création de l’organisme.

Cette mobilisation sans précédent démontre la force de la solidarité dans la communauté et

l’importance que les citoyens accordent au bien-être des enfants en situation de vulnérabilité.

Grâce aux partenaires, aux bénévoles et aux donateurs, l'organisme de Beauce-Sartigan poursuivre sa mission, soit celle d'offrir un accompagnement adapté aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans et à leurs familles, afin de favoriser leur bien-être et leur développement.