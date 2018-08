7 raisons de faire stériliser son animal de compagnie

La stérilisation est destinée à rendre inapte à la reproduction. La pratique est de plus en plus courante pour limiter la prolifération avec ses corollaires : la maltraitance, l’abandon, les risques médicaux et comportementaux… L’intervention chirurgicale sous anesthésie générale est bénigne et la récupération de l’animal rapide. Pourquoi devriez-vous stériliser le vôtre ?

Les risques pour les femelles

Les tumeurs mammaires : si la stérilisation est effectuée assez tôt, entre 6 et 7 mois, vous épargnez à votre animal, chienne ou chatte, de nombreux problèmes médicaux : des infections utérines comme la métrite par exemple. Il est cependant conseillé de le faire même plus tard pour lui donner toutes ses chances. Les grossesses nerveuses et les cancers de l’utérus seront limités à 95% par l’ovariectomie. Prenez rendez-vous dans une clinique vétérinaire à la pointe, votre animal se rétablira dans les 24 heures. Il faudra juste être vigilant aux points de suture. Une collerette sera posée à l’issue de l’opération pour éviter les lèchements qui pourraient causer une infection. Il est possible que des antibiotiques soient prescrits en prévention post-chirurgicale.

Les risques pour les mâles

La castration consiste en l’ablation des testicules en vue de limiter :

Les tumeurs de la prostate et les urines odorantes chez les chats en particulier, animaux particulièrement territoriaux ; Les comportements tels que l’énervement s’ils reniflent une femelle en chaleur et les fugues pour la rejoindre. La stérilisation modifie les sécrétions hormonales, l’animal est plus calme et moins enclin à la chasse ; Les risques d’accident : en fuguant loin du domicile, il risque de ne plus retrouver son chemin pour rentrer chez lui ; Les enlèvements par les trafiquants de chiens qui appâtent les mâles avec des chiennes en chaleur ; Les bagarres entre mâles lors de vos promenades avec votre compagnon : toute lésion présente un risque de transmission d’une maladie si le chien qui attaque n’est pas vacciné.

Les idées reçues

La stérilisation a donc pour objectif de protéger votre animal de compagnie. Il serait même dangereux de céder aux idées reçues qui vous font croire qu’il sera malheureux, c’est de l’anthropomorphisme. Bien au contraire, vous prolongerez sa durée de vie de 2 à 3 ans.

La stérilisation ne fait pas grossir si vous faites attention à son alimentation. Il n’est pas nécessaire non plus d’attendre qu’une femelle ait une portée.