4 outils pour un budget familial plus performant

Gérer un budget familial n’est pas nécessairement un casse-tête. Il existe plusieurs moyens d’être aidé dans la tenue d’un budget de ménage tout en le rendant plus performant.

Suivre une formation

Parce qu’une méthode généraliste peut ne pas être adaptée aux réalités du quotidien, il est intéressant d’approcher les associations de sa région.

Les Associations coopératives d’économie familiale (ACEF) ainsi que les Services budgétaires et communautaires (SBC) offrent par exemple des cours à bas prix sur la façon de tenir un budget adapté aux réalités des consommateurs.

Ces cours apprennent à :

Acquérir une méthode adaptée pour calculer revenus et dépenses

Réaliser un budget étape par étape

Savoir le respecter dans la vie de tous les jours

Éviter le surendettement

Le site du gouvernement du Canada offre également un outil en ligne à la rubrique « Mon budget mensuel » au menu « Argent et finances ».

Osez l’appli de finances personnelles

Vous n’arrivez jamais à établir un budget ? Essayez avec une appli ! Les deux stars que sont « Portefeuille » et « Mint » ont déjà converti des milliers d’utilisateurs sur Android et iOS. Malheureusement, Mint n’est disponible qu’en anglais, mais elle est gratuite. Pour environ 3 $, Portefeuille offre sa simplicité d’utilisation et sa précision.

Ces applis vous proposent de les lier à vos comptes en toute sécurité, disent-ils. Vous éviterez peut-être, grâce à ces assistants de finances personnelles, les habituelles mauvaises surprises de fins de mois.

Pensez au prêt rapide pour débloquer une situation

En cas d’urgence il est toujours possible de faire une demande de prêt rapide pour disposer d’une petite somme de dépannage. La démarche est sans enquête de crédit et elle peut servir de levier dans certaines situations qui vous bloquent.

Il s’agit simplement de ne pas en abuser, pour ne pas encore plus s’endetter, et de rigoureusement planifier les mensualités de remboursement. Les sommes accordées sont raisonnables, entre 500 $ et 1 000 $, ce qui incite à la modération.

Comment faire fructifier ses réserves ?

Avec tout ça, vous serez certainement arrivés à mettre de côté quelques économies. Comment faire fructifier son épargne de précaution autrement qu’en la laissant dormir sur un compte ? Et comment ne pas se tromper lorsqu’on voit les centaines de sites internet qui tentent de vous attirer dans leurs plans infaillibles ?

Quand on ne s’y connaît pas trop en bourse et en fonds de placement, l’avenue la plus prudente reste l’épargne : CELI (compte d’épargne libre d’impôt) et REER en tête.