La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 26 avril

Le coroner présente une recommandation au CHSLD du Séminaire

En date du 8 avril 2025, le coroner Arnaud Samson a émis une recommandation concernant les révisions de dossiers et le renforcement du suivi des prescriptions médicamenteuses en CHSLD.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches recherche des familles d'accueil

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d'accueil dévouées pour offrir un foyer chaleureux et sécurisant à des enfants âgés de 0 à 17 ans.

Dimanche 27 avril

La maison Arthur Grenier Ltée, embouteilleur de Coca-Cola

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Une pose pour le rose: environ 140 femmes photographiées au Complexe Signature

Katia Carrier et Kim Champagne ont photographié environ 140 femmes à l'occasion de leur événement Une pose pour le rose, organisé ce samedi au Complexe Signature à Saint-Georges.

La première Fiesta Beauce Salsa est réussie!

La Fiesta Beauce Salsa a été un heureux succès grâce aux 200 personnes qui ont participé à cette toute première édition tenue samedi à Saint-Georges.

Lundi 28 avril

Mairie de Sainte-Marie: Marco Côté se lance dans la course

La course est déjà lancée pour savoir qui succèdera au maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, qui a annoncé mercredi dernier, qu'il ne sollicitera pas de 4e mandat.

Une journée d'essais de véhicules verts à Saint-Georges

Un événement grand public pour découvrir et tester les dernières voitures hybrides et électriques des concessionnaires de la Beauce et de Québec, se tiendra le 9 mai prochain à Saint-Georges.

Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges fait le plein d’émotions pour sa 12ᵉ édition

La 12ᵉ édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui se tenait cette fin de semaine, a connu un franc succès, alors que 43 équipes et plus de 500 joueuses ont foulé les glaces de la région.

Saint-Georges : les maisonnettes de la 1re avenue ont été démolies

La démolition des maisonnettes situées au 11225 et 11235 de la 1re Avenue à Saint-Georges a été réalisée ce lundi 28 avril.

Humble jusque dans la mort

Le décès du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, le lundi de Pâques en a surpris plusieurs. On le savait malade, mais sa sortie sur la place Saint-Pierre le jour de Pâques nous avait laissé croire que sa convalescence se déroulait bien.

La Beauce reste «bleue» avec l'élection de Jason Groleau

Sans surprise, le candidat du Parti conservateur du Canada, Jason Groleau, a facilement remporté le siège de la circonscription de Beauce, à l'issue du scrutin fédéral d'aujourd'hui.

Mardi 29 avril

Maxime Bernier assure que le Parti populaire du Canada poursuivra son combat

Malgré une quatrième position en Beauce avec 5,8 % des voix et l’absence de tout député élu au Canada, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a affirmé ce lundi 28 avril à Montréal, que son parti a toujours un avenir sur la scène politique canadiennes

Un surplus de 5,2 M$ pour la Ville de Saint-Georges en 2024

La Ville de Saint-Georges a terminé son exercice financier 2024 avec un surplus de 5,2 millions de dollars. Le rapport financier a été déposé lundi soir par le trésorier et directeur du Service des finances, Rémi Poulin, CPA auditeur, lors de la séance du conseil municipal.

Un entrepreneur pour représenter «la capitale de l'entrepreneuriat»

«La capitale de l'entrepreneuriat a choisi un entrepreneur pour la représenter.» C'est ainsi que le candidat conservateur, Jason Groleau, a qualifié son élection au poste de député fédéral de Beauce, lors de son discours d'acceptation, livré hier soir devant plus de 250 partisans réunis dans un bar de Saint-Georges.

Le prix «Aramis» remis à la cavalière Océane Veilleux

La Beauceronne Océane Veilleux vient d'être honorée pour «son ascension fulgurante» dans le milieu équestre. En effet, la cavalière a reçu un Prix Aramis dans la catégorie Athlète professionnelle sur la scène nord-américaine, pour ses performances de haut niveau dans le monde des courses de baril.

Piste cyclable: un investissement total de 8,64 M$

L'ensemble des travaux liés à la piste cyclable, qui s'étale sur 20 kilomètres du territoire de la MRC Beauce-Centre, entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce, sont officiellement terminés.

Avec son restaurant, Maria Razo fait rayonner le Mexique en Beauce

Née au Mexique, Maria Razo est arrivée au Québec il y a 16 ans et depuis maintenant cinq ans, elle partage sa culture avec les Beaucerons.

Mercredi 30 avril

En tête-à-tête avec Normand Lapointe

«Pour moi, Saint-Victor, c'est ma place. J'ai eu beau faire à peu près toutes sortes de choses dans ma vie, mais tout était rattaché à Saint-Victor.» C'est de cette façon que Normand Lapointe a ouvert le bal de son entretien balado avec EnBeauce.com.

Mairie de Sainte-Marie: Luce Lacroix fait le saut

Il y a aura une course, au moins à deux, pour succéder à Gaétan Vachon à la mairie de Sainte-Marie-de-Beauce, lors des élections municipales du 2 novembre prochain.En effet, après Mario Côté vendredi, la conseillère municipale et mairesse suppléante, Luce Lacroix, a annoncé en fin de journée hier, par voie de communiqué de presse, qu'elle sollicitera l'appui de la population mariveraine.

Le Beauceron Christopher Fortin repêché en première ronde

Le Beauceron Christopher Fortin a été sélectionné en première ronde du repêchage 2025 de la Ligue canadienne de football (LCF) par les Stampeders de Calgary, une nouvelle qui marque une étape importante dans la carrière de ce joueur de ligne offensive originaire de Saint-René.

Caisse des Sommets de la Beauce: une ristourne de 1,5 M$

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce effectuera le versement d’une ristourne totale de 1 505 573 $, suite à la tenue de son Assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée le 22 avril.

Retour de Stéphane Poulin à la barre de l’Assurancia

L’organisation du club de hockey Assurancia, qui évolue au sein de la Ligue Junior AA Beauce-Sud, vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, le retour de Stéphane Poulin à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

Le maire Serge Vachon sollicitera un 2e mandat

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, sollicitera l'appui de la population, lors des élections municipales de l'automne prochain, pour un 2e mandat à la tête de sa ville.

Georges St-Pierre partage sa mentalité de champion à Saint-Georges

Devant un public de passionnés à l’Hôtel Le Georgesville, ce samedi 26 avril, l’ancien champion de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) Georges St-Pierre s’est livré avec sincérité et profondeur sur les épreuves de sa vie et les leçons qui l’ont façonné.

Jeudi 1er mai

Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt en Beauce

Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt à l'église Saint-Georges, du 15 au 17 mai.

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins célèbre ses bénévoles

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins a souligné, ce lundi 28 avril, l’engagement précieux de ses bénévoles en organisant l’événement « Le pont du cœur » à la salle L’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges.

La Beauce restera représentée par son nouveau député Jason Groleau

L'idée que le nouveau député fédéral de Beauce, Jason Groleau, cède son siège pour laisser la place à son chef, Pierre Poilièvre, qui n'a pas réussi à se faire élire lundi, ne tient absolument pas la route.

L’Amicale de robotique 2025 rassemble 35 équipes du CSSBE à Beauceville

La polyvalente Saint-François de Beauceville a accueilli, le 4 avril dernier, l’Amicale de robotique 2025, un événement ayant réuni 35 équipes provenant de neuf écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Espace Culture Frampton : un lieu au service de l’art et des gens

À l’intérieur de l’ancienne sacristie de l’église de Frampton, un espace chaleureux et rassembleur s’est imposé comme un pilier de la vie communautaire locale.

Vendredi 2 mai

Une édition musclée du Super Gala de Boxe attendue à Saint-Georges

Les amateurs de boxe auront rendez-vous au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le vendredi 23 mai dès 19 h, pour la quatrième édition du Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford, un événement qui promet une soirée haute en émotions.

Gina Cloutier se lance dans la course à la mairie de Frampton

Gina Cloutier, conseillère municipale en poste depuis 2021, a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Frampton en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Stéphanie Dubois-Lemieux et Océane Lambert récompensées par Alliance Sport-Études

Deux étudiantes-athlètes natives de la Beauce, Stéphanie Dubois-Lemieux et Océane Lambert ont été récompensées lors de la soirée du 40e anniversaire d'Alliance Sport-Études.

Interdiction du cellulaire à l'école: le CSSBE réagit

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) laissera les établissements choisir leur procédure concernant l'interdiction du cellulaire à l’école, a expliqué le directeur général de l’institution, Fabien Giguère.