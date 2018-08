Les problèmes de connexion wifi

De nos jours, une bonne connexion wifi n’est plus considérée comme un luxe, mais plutôt comme un élément indispensable pour réaliser une multitude de tâches : recherche d’informations, envoi de courriels, paiement de factures, magasinage en ligne…

Autant les particuliers que les entreprises en ont besoin pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ainsi, il importe que votre connexion wifi soit optimale en tout temps afin de minimiser les inconvénients et les frustrations. Toutefois, il arrive que pour diverses raisons, même le meilleur réseau puisse éprouver des problèmes de connexion. Voyons les causes principales expliquant les pannes de réseau, ainsi que quelques astuces pour y remédier.

Un débranchement de câble

Avant de placer un appel de service auprès d’un technicien, vérifiez que tous les câbles (Ethernet et DSL) sont enfoncés dans votre modem, que toutes les prises sont branchées au mur et que tous les voyants du routeur sont allumés. Si la lumière « en ligne » est allumée, cela veut dire que vous êtes connecté et que vous pouvez utiliser le wifi sur vos appareils. Veillez à sélectionner le bon réseau et à entrer le bon mot de passe pour vous connecter au wifi sur votre ordinateur ou cellulaire.

Une panne de courant

Les pannes de courant peuvent entraîner des problèmes de connexion réseau. Lorsqu’il y a des modulations de courant, à la suite d’un orage électrique, par exemple, cela peut perturber la connexion et faire en sorte que vous perdiez le signal. Dans un tel cas, il est conseillé de débrancher tous les fils du modem et d’appuyer sur la touche pour éteindre ou réinitialiser le dispositif.

Attendez au moins 10 secondes avant de rebrancher le tout. Si le problème persiste, c’est probablement que l’équipement, soit les poteaux de téléphone et les câbles, ont été endommagés pendant la panne. Dans ce cas, vous devrez appeler un technicien.

Une connexion lente

Dépendant du type de connexion dont vous disposez, cela peut affecter la vitesse de votre signal et, par conséquent, la vitesse de votre connexion au réseau wifi. Les trois principaux types de connexion internet sont l’accès à distance, le DSL et la connexion par câble, cette dernière offrant en général la vitesse la plus rapide.

Si vous ne parvenez pas à capter totalement le signal, tentez de vous rapprocher de votre routeur avec votre appareil. Si, malgré tout, le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Les autres problèmes de connexion

Des problèmes de configuration d’ordinateur, dépendant du système d’exploitation que vous utilisez (Windows ou Mac), pourraient aussi être à l’origine d’un problème de connexion wifi. Certains paramètres pourraient ne pas être réglés adéquatement et vous empêcher de vous connecter au réseau wifi. Si vous possédez un Mac, vérifiez que la connexion au réseau wifi est activée dans le menu « Préférences système/Réseau ».

D’autres problèmes peuvent entraver la vitesse d’une connexion wifi, notamment lorsque trop d’appareils utilisent le même réseau pour se connecter et utilisent beaucoup de bande passante. Cela créé un engorgement du réseau, c’est-à-dire que trop de données sont téléchargées pour la capacité de téléchargement du routeur.

Dans ce cas, il faut réduire le nombre d’appareils branchés ou encore améliorer la capacité de votre réseau pour permettre à plus d’utilisateurs de se brancher en même temps.