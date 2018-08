Le déchaussement des dents : causes et prévention

Affectant un plus grand nombre de gens que l’on pense, le déchaussement des dents est une maladie dentaire qui peut être prévenue, à condition que l’on sache repérer les signes avant-coureurs. Voici ce qu’il faut savoir au sujet de cette affection parodontale, aussi appelée récession gingivale.

Exposition de la racine de la dent

Le déchaussement des dents se produit lorsqu’il y a un retrait progressif de la gencive qui conduit à une exposition de la racine de la dent. Cela se produit lorsque les tissus qui retiennent naturellement la dent, dont ceux de la gencive, se retirent et exposent la dent, la rendant ainsi plus vulnérable.

Le résultat est que certaines dents peuvent être plus longues que les autres dents saines et cela entraine plusieurs désagréments, tels qu’une plus grande sensibilité au chaud et au froid, un sentiment d’inconfort lorsque l’on se brosse les dents, des saignements ou des rougeurs au niveau de la gencive ainsi que l’éventuelle perte de la dent, si l’affection n’est pas traitée. Ces symptômes sont en fait des indices importants, qui vous indiquent que vous devriez vous rendre sans tarder dans une clinique dentaire afin de consulter un dentiste et vérifier l’état de vos dents.

Les diverses causes

Plusieurs causes peuvent entrainer un déchaussement des dents. La plupart du temps, l’affection est causée par un brossage de dents trop prononcé au niveau des gencives ou encore par des maladies parodontales telles que la gingivite ou la parodontite. Un déchaussement peut aussi être causé par de multiples autres facteurs tels qu’une mauvaise hygiène dentaire, le grincement des dents pendant le sommeil, le stress et le tabagisme. Une personne ayant subi des traitements orthodontiques peut également être plus sujette à souffrir de ce type d’affection qu’une autre. Une mauvaise occlusion (manière dont les dents du haut se referment sur celles du bas) peut aussi être à l’origine du problème.

Comment prévenir le déchaussement?

L’idéal est de consulter un dentiste dès que vous voyez apparaître un ou plusieurs de ces signes. Normalement, un examen annuel ou semestriel, accompagné d’un nettoyage, devrait être en mesure de prévenir cette maladie ou, à tout le moins, de la détecter à un stade primaire afin de pouvoir la traiter convenablement. Si le déchaussement est modéré, on peut le traiter avec un détartrage et un resurfaçage des dents.

En plus de prévenir les caries et d’autres problèmes dentaires, le nettoyage effectué dans une clinique dentaire permet d’enlever la plaque dentaire et le tartre se retrouvant sur les dents et sous la ligne des gencives. Cela permet de diminuer le gonflement des gencives et d’égaliser la surface de la racine pour faciliter leur nettoyage et empêcher l’accumulation de bactéries. À terme, couplée avec une bonne hygiène dentaire, la procédure permet de remédier au problème et d’empêcher que le scénario se répète.

Dans les cas plus sévères, des antibiotiques peuvent être prescrits et des interventions chirurgicales, telles que la greffe de gencive, peuvent être nécessaires afin de recouvrir la racine exposée. Pour en savoir plus sur le déchaussement des dents et ses traitements, n’hésitez pas à communiquer avec une clinique dentaire.