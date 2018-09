Une rentrée prometteuse pour la formule «Duplex » au CIMIC

C’est une rentrée scolaire particulière qui attend les 13 élèves inscrits à la formule DUPLEX en Mécanique automobile au CIMIC. Ce nouveau parcours scolaire offert en collaboration avec la polyvalente de Saint-Georges permet à des élèves du secondaire d’obtenir deux diplômes en deux ans et demi, soit le diplôme d’études secondaires (DES) et le diplôme d’études professionnelles (DEP).

Tous les élèves qui ont réussi leur 3e secondaire sont admissibles à la formule DUPLEX. À la suite d’une consultation effectuée dans les polyvalentes du territoire l’automne dernier, 13 élèves se sont inscrits et sont actuellement en début de formation.

« Ce n’est pas une grosse cohorte d’élèves. Cependant, nous avons décidé d’aller de l’avant avec ce beau projet qui est une formule gagnante pour les élèves », affirme M. Robin Rodrigue, directeur du CIMIC.

Tous les cours sont offerts au CIMIC : une journée, les élèves sont en formation professionnelle dans les locaux de mécanique automobile et le lendemain, ils étudient leur matière de niveau secondaire avec les enseignants de la polyvalente de Saint-Georges.

Ce sont ces derniers qui se déplacent au CIMIC. Autre élément intéressant : le transport scolaire est offert gratuitement sur tout le territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE).

Selon M. Yves Jacques, conseiller pédagogique au CIMIC : « Il faut davantage faire connaître la formation professionnelle. La formule DUPLEX nous permet d’établir des liens entre les enseignants du secondaire et ceux de la formation professionnelle. De plus, les formations offertes au CIMIC requièrent un haut niveau de connaissances et de compétences techniques, souvent à la fine pointe de la technologie, ce qui est très motivant pour les élèves ».

« Ce nouveau parcours favorise la motivation, la persévérance et la réussite scolaires chez les élèves. Par exemple, l’an dernier, des élèves qui étaient en échec dans une matière de base ont décidé de travailler fort afin de réussir leur 3e secondaire pour être admissible à la formule DUPLEX en Mécanique automobile. Cette formule répond aux besoins des élèves, car elle leur permet d’apprendre en vivant des apprentissages concrets en lien avec un domaine professionnel qui les passionne et où ils peuvent mettre à profit leurs aptitudes et leurs talents. Après avoir complété la formule DUPLEX, les finissants pourront intégrer le marché du travail en tant que mécaniciens automobiles ou poursuivre leurs études, que ce soit dans un autre programme de la formation professionnelle ou au niveau collégial. »

- Sophie Audet, conseillère d’orientation à l’école secondaire Veilleux