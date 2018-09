Un premier colloque pour mieux outiller les services de garde

Le premier grand colloque de la Commission scolaire de Beauce-Etchemin s’est tenu le 22 septembre dernier, à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph. L’événement s’adressait au personnel des services de garde de la CSBE.

Dorénavant, les personnes qui assurent la surveillance et le développement des enfants dans ces établissements en connaissent un peu plus sur les bonnes pratiques à adopter dans le cadre de leur travail. L'événement s’adressait à la fois au personnel des services de garde scolaires (technicienne et technicien, éducatrices et éducateurs), de même qu’aux surveillants et surveillants du midi des écoles.

Les employés ont répondu en grand nombre à cette initiative : 240 des 300 personnes visées s’y sont inscrites, même si l’événement avait lieu la fin de semaine. « Quand nous faisons des activités de formation durant les journées pédagogiques, les gens des services de garde sont souvent dans l’impossibilité d’y participer parce qu’ils travaillent », a indiqué Anne Julien, la directrice adjointe aux Services éducatifs de la CSBE et principale organisatrice du colloque.

Un premier succès pour les organisateurs

Les participants ont pu profiter d’un transport par autobus offert par la CSBE. Chaque personne pouvait suivre trois ateliers parmi les 21 proposés, lesquels touchaient différents aspects de leur travail.

« C’est important que les gens des services de garde soient bien outillés car leur influence est grande auprès des enfants. Il y en a certains qui passent autant de temps au service de garde qu’en classe! », a aussi mentionné Mme Julien.

Les ateliers portaient sur des sujets variés comme la gestion du groupe, les activités à réaliser, la nourriture, les besoins particuliers des enfants, l’activité physique, la lecture, etc.

Compte tenu du succès du colloque et des réactions positives, Mme Julien croit que l’événement sera réédité. « Mais ça demande beaucoup de travail et nous ne pouvons le faire tous les ans », a-t-elle précisé.

Mme Julien a pu bénéficier de l’aide d’autres personnes pour organiser l’événement. Ces personnes sont Mmes Natalie Cloutier, Véronique Drouin, Roxanne Fortin, Julie Hébert, Katy Labbé, Julie B. Morin, Odette Veilleux, Carolle Martel et Isabelle Poulin.