Économisez du temps et beaucoup d'argent sur votre assurance vie

L’assurance vie compte parmi les produits bancaires les plus rentables sur le long terme au Québec, mais encore faut-il en maîtriser tous les aspects. Il peut être fastidieux de trouver la bonne formule d’assurance vie, et facile de perdre des bénéfices sur cette dernière. Voici quelques conseils pour économiser du temps et beaucoup d’argent sur votre assurance vie !

Connaître le fonctionnement de l’assurance vie

Sachez-le, avant de contracter une assurance vie, il y a des critères d’assurabilité qui sont vérifiés. Les fumeurs, les personnes ayant un mode de vie peu modéré, ou plus largement, les personnes présentant des facteurs de risques (maladie, antécédents) auront une cote moindre en matière d’assurabilité. Cela ne vous mettra pas en position de négocier quoi que ce soit.

C’est pour cette raison qu’il est conseillé de souscrire une assurance vie quand vous êtes très jeune : selon Statistique Canada, seuls 5% des assurés dépassent une durée de 50 ans d’assurance vie. Plus tôt on commence, mieux c’est !

Si vous exercez un métier sédentaire ou dangereux : cela peut avoir un impact pour la décision de votre assureur. Par exemple, un jeune de 25 ans avec un emploi stable a 75% de chances supplémentaires d’obtenir un bon niveau d’assurance vie, par rapport à une femme de 50 ans, sans emploi.

C’est aussi pour toutes ces raisons, et parce que tout le monde ne peut pas conserver une assurance vie jusqu’à son terme, que des assurances vie temporaires sont proposées.

Utiliser des outils permettant les économies

Le premier de ces outils, ce n’est autre que votre banquier ou votre courtier : cet interlocuteur est bien conscient de votre situation et doit pouvoir vous conseiller sur les types d’assurances vie proposées, entre :

Les assurances vie temporaires, pour 10, 20 ou 30 ans, très sensibles à votre contexte personnel pour être obtenues

Les assurances à vie, que vous pouvez contracter à tout moment

Pour trouver la bonne assurance vie et économiser, il faut d’abord définir vos besoins : sont-ils temporaires ? S’agit-il de laisser quelque chose à vos héritiers ? De préparer un investissement ? Pour cela, il suffit d’utiliser un calculateur d'assurance vie en ligne comme celui d’InfoPrimes.com, qui permet de comparer, en temps réel, les assurances vie proposées sur le marché.

En seulement clics, vous pouvez donc passer de quelques dollars par mois à quelques centaines par an, pour un meilleur rendu. Voyez plutôt cet exemple :

Une assurance vie propose une couverture temporaire sur 20 ans, à 10,85$ par mois à une femme non fumeuse. Cela représente 2,604$ dépensés, pour une couverture à hauteur de 100,000$.

Pour une couverture à vie de 50,000$, cette même personne peut choisir de payer 48,30$ par mois pendant 20 ans, mais elle sera couverte à vie, soit pour 11,592$

Par conséquent, si vos besoins financiers sont ponctuels ou précis, la première option est plus économique, mais la seconde est plus viable sur le long terme et offre de solides garanties

L’assurance vie temporaire offre donc des possibilités rapides et peu coûteuses de financement d’un projet.

Savoir négocier et anticiper

Il est aussi possible de magasiner les bonnes offres d’assurances vie, en fonction de votre situation. Comparer les prix vous permettra certes de trouver l’assurance la plus économique en peu de temps, mais pas forcément la plus adaptée à votre situation. C’est pourquoi il faut constamment négocier auprès des assureurs.

La différence entre une assurance temporaire et permanente peut varier du quitte au triple, voire plus. Par exemple, pour un homme de 50 ans souhaitant une couverture de 50,000$, le prix moyen mensuel est de 200$ pour du temporaire, 1,800$ pour du permanent. Dans ce cas : mettez en avant vos atouts, faites jouer vos points positifs dans la balance (jamais eu de soucis de santé, capitaux déjà investis, bonne retraite anticipée...).

Autre possibilité pour économiser sur votre assurance vie : négocier les frais de résiliation. La vie est faite de surprises et vous pourriez avoir à racheter sa valeur : être certain du taux en amont, c’est toujours plus intéressant. Cela peut vous permettre d’économiser jusqu’à 15% sur le rachat.

Connaître les possibilités d’une assurance vie et les moyens d’en contracter une est une excellente façon d’économiser du temps et beaucoup d’argent. Chaque année, cela peut se chiffrer à plusieurs dizaines, voire centaines d’euros, rien que ça. Et le tout, en un claquement de doigts. Et vous, vous êtes prêts pour quelle assurance vie ?