Une commémoration de la Première Guerre mondiale à la Polyvalente Bélanger

Considérant le devoir de mémoire à l’égard des sacrifices consentis lors de la Première Guerre mondiale, la polyvalente Bélanger s’est associée à l’organisme international Le monde se souvient afin de sensibiliser les élèves aux efforts des militaires déployés lors de cette guerre. Un exercice qui prendra la forme d'une présentation multimédia.

Selon l’enseignant en histoire et coordonnateur de la présentation, M. Jean-Pierre Lagueux, Le monde se souvientest un projet de souvenir, d’éducation et de rapprochement international qui vise à nous conscientiser sur cette période sombre de l’histoire de l’humanité qu’est la Première Guerre mondiale. Qu’en avons-nous appris et comment nous souvenons-nous de cette guerre 100 ans plus tard ? C’est une question à laquelle les élèves sont invités à réfléchir.

Cet exercice de sensibilisation se fait grâce à la projection d’une vidéo. Réalisée par l’acteur canadien R. H. Thomson, la version 2018 de cette présentation vidéo rend hommage à 1 003 167 membres du personnel militaire tués en 1918 ainsi qu’à ceux dont le décès a été officiellement reconnu entre 1919 et 1922. Ces hommes et ces femmes provenaient du Royaume-Uni, du Canada, de la France et de 13 autres pays.

Un écran géant pour se souvenir

De 8 h le matin du 12 septembre 2018 jusqu’au coucher du soleil, le 11 novembre prochain, les noms des militaires seront projetés en continu sur un écran géant dans le hall du 3eétage de la polyvalente Bélanger, un hall qui se transformera progressivement d’ici le 6 novembre prochain en un Mémorial de la Première Guerre mondiale. Ainsi, la présentation durera 61 jours et environ 16 455 noms défileront pendant douze heures et cinquante minutes chaque jour.

Les noms des militaires canadiens seront tour à tour affichés durant deux minutes et demie au centre de la présentation et seront entourés de ceux des militaires des autres nations durant 23 secondes. Le jour, l’heure et la minute d’apparition de chacun des noms sont précisés à : lemondesesouvient.org/rechercher-les-noms.

Près d’une centaine d’établissements dont des ambassades canadiennes, des hauts commissariats canadiens, des universités, des musées, des bibliothèques canadiennes et américaines ont joint le mouvement. En plus de l’Ambassade du Canada à Genève du North Carolina Museum of History et de la Queen’s University de Kingston en Ontario, 25 écoles secondaires canadiennes présentent aussi Le monde se souvient.



La polyvalente Bélanger est la seule école secondaire du Québec à faire participer ses élèves à cette activité de sensibilisation et de commémoration.