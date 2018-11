Comment bien choisir votre radio bidirectionnelle ?

Une radio bidirectionnelle, que l’on appelle aussi parfois « walkie-talkie » est un moyen d’échanger rapidement, généralement dans un espace de distance assez court. Très utilisée dans certains milieux professionnels, elle peut aussi servir aux particuliers qui partent en vacances, ou à la pêche. Découvrez dans notre article les critères à retenir pour faire un bon choix de radio bidirectionnelle.

Pourquoi utiliser une radio bidirectionnelle ?

Que ce soit pour échanger sur une question précise, assurer la sécurité de vos équipes ou simplement, garder le contact lors d’un déplacement, les radios bidirectionnelles peuvent être un excellent recours.

Dans 80% des cas, elles sont utilisées à des fins professionnelles, pour :

Les métiers de la construction et du bâtiment

Les métiers de la sécurité individuelle et collective

Les métiers de recherche scientifique

Elles permettent de garder un contact permanent, comme le fait la police par exemple. Une radio bidirectionnelle servira aussi bien à tenir informés qu’à alerter les interlocuteurs au bout du fil, et même de parler à plusieurs interlocuteurs en même temps. Voici d’autres avantages :

Parler sur un réseau sécurisé et privé

Disposer de communications illimitées et non payantes

Discuter immédiatement avec l’interlocuteur de votre choix

Cependant, pour choisir une radio bidirectionnelle, il est préférable de faire le point sur les usages recherchés.

Les différentes radios pour différents usages

Cela peut sembler évident, mais certaines radios bidirectionnelles sont dotées de fonctionnalités optionnelles, qui ont un coût. Ces dernières ne sont pas toujours indispensables pour mener votre travail à bien.

On distingue trois types de radios bidirectionnelles :

Les radios analogiques

Les radios numériques

Les radios hybrides

Les premières sont proposées avec ou sans licence d’abonnement, et permettent une communication totale, quel que soit le modèle de votre radio. C’est le cas notamment des PMR446.

Les secondes offrent une meilleure qualité audio, de même qu’une portée plus importante.

Les dernières fonctionnent aussi avec ou sans licence, et peuvent communiquer avec tous les types d’appareils.

Il est à savoir que certaines sont dotées de fonctions additionnelles, comme l’identification de la voix, la fonction VOX, le haut-parleur… Les modèles qui existent aujourd’hui sont particulièrement robustes, résistants aux chocs et, pour la plupart, étanches.

Un bon moyen pour déterminer le type de radio dont vous avez besoin, ou de faire des économies, est de faire appel à un service de location de radios bidirectionnelles .

Les critères à prendre en compte pour votre achat

Vous vous demandez sans doute pourquoi les prix varient de 59,99$ à 189,99$ pour une radio bidirectionnelle alors qu’en soi, elle offre le même service ?

Outre le fait de déterminer si vous en ferez un usage professionnel ou privé, ou bien un usage fréquent ou occasionnel, il est important de s’attarder sur les critères suivants :

Le type d’émetteur-récepteur, entre VHS ou UHF, des bandes de fréquences différentes

Le nombre de canaux, pour avoir des conversations générales ou restrictives

La résistance de la radio bidirectionnelle (technologie ATEX ou non par exemple)

La portée de la conversation (oscillant généralement de 20 à 150 miles)

Le système de recharge (électrique ou à pile)

Les accessoires fournis avec les radios

Ces critères vont déterminer le niveau d’autonomie, d’indépendance, de fiabilité et de résistance dont vous pourrez bénéficier. Si vous êtes, par exemple, dans un domaine professionnel sensible, certaines radios vont conviendront mieux du fait de leurs fonctionnalités uniques. Si vous travaillez sur d’importants espaces, il faudra privilégier la portée et le système de recharge, tandis qu’un travail d’investigation nécessitera de mettre l’accent sur le nombre de canaux ou le type d’émetteur-récepteur.

Acheter une radio bidirectionnelle se fait nécessairement dans un cadre précis : il est peu courant qu’elle serve simplement à jouer entre enfants, elle est souvent utile dans un cadre professionnel. Il faut donc identifier vos besoins en termes de couverture réseau, de distances et votre budget afin de choisir la bonne radio bidirectionnelle.