Quels sont les points à tenir compte lorsqu'on cherche une résidence pour ses parents ?

Il est important de s'y prendre tôt afin de prendre le temps de choisir l'établissement le mieux adapté à ses moyens et à ses besoins. Les temps d'attente pouvant parfois être longs, il est d'autant plus essentiel d'enquêter bien avant que le moment arrive de faire entrer ses parents dans une résidence qui répond à leurs besoins actuels et surtout futurs.

Quels sont les différents types de résidences ?

Les différents établissements existants s'adressent, selon les cas, aux personnes âgées :

autonomes

semi-autonomes

en besoin de soins de longue durée (CHSLD)

Alzheimer

en structure évolutive

en convalescence

en capacité de maintien à domicile

Selon le degré d'autonomie, différentes structures conviendront plus ou moins bien aux personnes qui requièrent des soins et une assistance.

Les résidences pour personnes autonomes et semi-autonomes

Les personnes autonomes et semi-autonomes apprécient leur indépendance en studio ou en condo. Mais elles ont aussi besoin d’une aide, ou d'un soutien, dans leurs activités quotidiennes suivant un nombre d’heures de soins requis qui peut varier.

Ces résidences sont généralement privées, non-conventionnées et relativement chères à la location. Elles disposent cependant de structures adaptées pour la perte de mobilité et d'un accès aux soins facilité. En Ressource intermédiaire (RI), une résidence peut ainsi proposer jusqu'à 3 heures de soins par jour aux personnes référées par un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux.

Bien choisir un CHSLD

Quand il s'agit d' opter pour un CHSLD en Beauce , le choix ne manque pas. La région ne connaît pas de crise marquante dans l'accès aux Centres d'hébergement et de soins longue durée. Sécuritaires et stimulants, les CHSLD sont en grande majorité des lieux de vie agréables pour les aînés, malgré quelques histoires d'horreur vues dans la presse.

Afin d'éviter d'y participer, le choix d'un CHSLD devra être fondé sur différents critères, tels que :

le temps d'attente : s'il est parfois long, en moyenne 7 mois et jusqu'à un an, c'est peut-être parce que l'établissement visé est réputé

la réputation : les CHSLD réalisent des enquêtes de satisfaction

la taille : des structures plus petites (moins de 100 résidants) apportent souvent une approche plus personnalisée et qualitative

Les dernières promesses électorales ont par ailleurs mis en avant le besoin, selon Coalition Avenir Québec, d'équiper la province en « maisons des aînés » plutôt que de fournir de nouveaux CHSLD. Un détail en particulier a été porté en étendard : la nécessité d'assurer deux bains par semaines aux pensionnaires.

Les établissements spécialisés Alzheimer

D'autres pensionnaires requièrent des attentions très particulières liées à leur condition. C'est le cas des malades Alzheimer. Le personnel affecté à ces lieux est formé pour apporter les soins et l'accompagnement que nécessitent les personnes atteintes.

Dans l'état actuel des connaissances médicales, les lésions cognitives causées par la maladie d'Alzheimer sont irréversibles. Cela signifie que, dès les premiers symptômes et lorsque le diagnostic est posé, la maladie ne fera qu'évoluer dans le temps.

Il est donc essentiel de s'y préparer et de cibler l'établissement spécialisé qui pourra accueillir des personnes présentant cette condition malheureusement répandue. Plus de 125 000 personnes dans la province sont actuellement atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, dont 15 000 dans la grande région de Québec.

Certains entrepreneurs se sont lancés dans la construction de villages destinés à cette population, mais à un prix sélectif : de 4 200 $ à 5 800 $ par unité et par mois, par exemple.