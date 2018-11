5 formations courtes dans le secteur de la santé porteuses d’emploi

Pour changer rapidement de métier ou ne pas rester trop longtemps sur les bancs de l’école quand on n’a pas le goût des études, la formation courte est une bonne alternative. Dans le secteur de la santé notamment, certaines voies ont un pourcentage de placement et des rémunérations intéressantes après une formation d’une année seulement.

Technicien en pharmacie

La formation de technicien en pharmacie dure 1230 heures pour un accès à l’emploi des jeunes diplômés dès la sortie de 90 %. Pour trouver vite un emploi, il suffit de s’inscrire dans une agence de placement à Montréal . Les débouchés sont principalement situés en établissement de santé ou dans les pharmacies communautaires avec un salaire moyen entre 25 000 et 30 000 dollars l’année. Pour les frais de scolarité, compter 8500 dollars.

Assistance et soins infirmiers

Si la formation est chère, 28 500 dollars, le salaire moyen à la sortie s’élève à 41 000 dollars par an ! Après seulement 1800 heures de formation, 85 % des étudiants trouvent à se placer dès la fin de leurs études. Il faut aimer travailler en équipe et appliquer les techniques de soin sur les patients. Une bonne qualité d’écoute et d’assistance est indispensable auprès des patients et de leurs familles.

Assistant dentaire

Après 1500 heures d’apprentissage pour acquérir les notions élémentaires d’anatomie bucco-dentaire, les règles d’hygiène et d’asepsie, les rudiments de la pharmacologie et des matériaux dentaires, l’assistant est capable de fournir les premiers soins et d’assister le dentiste. 73 % des jeunes formés trouvent un emploi rapidement pour un salaire débutant de 13,65 dollars de l’heure en cabinets privés et de 18,59 dollars en milieu hospitalier.

Technicien en stérilisation

Appelé « préposé au traitement des dispositifs médicaux », son métier consiste à décontaminer les équipements et matériels médicaux en milieu hospitalier. Les emplois se situent essentiellement à l’hôpital, en clinique privée ou en laboratoire. Le salaire moyen s’élève à 18,95 dollars de l’heure.

Assistant en optométrie

Le métier d’assistant en optométrie est de préparer les examens visuels et d’assister l’optométriste dans la pose et la vente d’orthèses visuelles. Ses perspectives d’emploi sont en clinique ou cabinets privés d’optométrie et les lunetteries. Ceci dit la formation est offerte, voire réservée, aux auxiliaires non formés déjà en poste dans les cliniques. Elle dure 72 heures. Le salaire est de 13,50 dollars de l’heure.