La revue de la semaine

Samedi 3 mai

L’audace entrepreneuriale à l’honneur au Cégep Beauce-Appalaches

Les étudiantes et les étudiants du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches étaient à l’honneur lors du dernier Gala-Bal des mini-entreprises tenu récemment en avril.

Plan de retrait des producteurs de porc: «un non-sens» dénonce duBreton

Le producteur et transformateur de porc biologique, élevé sans cage et sans antibiotique, duBreton, a dénoncé «les impacts injustifiés et contre-productifs» du plan de retrait des producteurs de porc, annoncé par les Éleveurs de porcs du Québec (EPQ).

Dimanche 4 mai

Familles d’enfants malades: l’histoire de Léo de Saint-Ludger

Avoir accès à des soins de santé spécifiques pour un enfant malade ou blessé peut être complexe dans des régions comme la Beauce.

Place Royale: le chantier est en marche

Le coulage des fondations a débuté cette semaine pour la construction de la Place Royale à Beauceville.

Plus de 130 convives à la soirée caritative «Lueur»

Plus de 130 personnes ont participé à la deuxième édition de la soirée caritative Lueur, qui s'est déroulée ce samedi soir au Club de golf de Beauceville.

Lundi 5 mai

Saint-Prosper rend hommage à cinq bénévoles

«Le bénévolat, c'est valorisant», a lancé le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, dans son mot d'ouverture de la cérémonie de reconnaissance de cinq citoyens, qui a eu lieu hier après-midi au Centre récréatif Desjardins.

Plus de 210 étudiants honorés au Cégep Beauce-Appalaches

Les galas reconnaissance du Socioculturel et des Sports au Cégep Beauce-Appalaches, se sont tenus le 25 avril dernier sous la thématique du Monopoly.

Dollarama: et de cinq!

La rumeur courrait depuis des mois, mais c'est désormais officiel: un cinquième Dollarama va ouvrir ses portes à Saint-Georges.

Mardi 6 mai

Près de 58 000 cigarettes de contrebande saisies à Saint-Martin

La Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac, ce mardi 6 mai à Saint-Martin, en Beauce. Une femme d’une soixantaine d’années a été interpellée sur les lieux.

L’équipe canadienne remporte le bronze aux mondiaux

Les joueuses canadiennes de rugby à 7 ont décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde qui ont eu lieu à Los Angeles, la fin de semaine dernière.

Beauceville a terminé son année financière avec un surplus de 1,3 M$

La Ville de Beauceville a terminé son année financière au 31 décembre 2024, avec un surplus de 1 319 686 $.

Sept Beaucerons bien fiers de leur saison avec les Chevaliers de Lévis

L'équipe de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis, dont sept joueurs proviennent de la Beauce, ont tenu une conférence de presse, ce midi, à La Cage Brasserie Sportive de Lévis, afin de faire le bilan de la dernière saison qui a été qualifiée par l'organisation d'historique.

Mercredi 7 mai

Nashville en Beauce dévoile une 15e édition festive à Saint-Prosper

Du 30 juillet au 3 août prochains, Saint-Prosper vibrera au rythme de la musique country alors que se tiendra la 15e édition du festival Nashville en Beauce.

Samuel Poulin fait adopter une motion pour dénoncer les gestes syndicaux

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a déposé une motion à l’Assemblée nationale, mardi, qui a obtenu l’appui de l’ensemble des députés, pour dénoncer les gestes des syndicats au Québec.

La pédagogie beauceronne attire 19 professionnelles européennes

Marie-Eve Drouin, directrice du centre d'apprentissage Les cours de Mme Marie-Eve, a accueilli 19 professionnelles européennes ce mardi pour leur faire découvrir les méthodes d’ici.

Jeudi 8 mai

Mission solidaire au Cap-Vert: l'aventure commence aujourd'hui

Guylaine Bilodeau, Josée Veilleux et Marie-France Roy sont arrivées au Cap-Vert et elles commenceront leur aventure Trek rose trip dès aujourd'hui.

Camion renversé à Saint-Georges

Un camion-remorque chargé de billots de bois s'est renversé vers 13 h aujourd'hui, dans le rond-point de la Route 204, en direction de Saint-Prosper.

(OPINION) La poussière rouge retombe lentement sur une victoire prophétisée

L'auteure de cette lettre apporte une réflexion post-mortem de la campagne électorale, qui vient de se terminer avec le scrutin du 28 avril, et qu'elle a vécue de l'intérieur comme membre de l'équipe du candidat du Bloc Québécois en Beauce.

Annie Deblois : une massothérapeute de Saint-Honoré qui rayonne à l’international

Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, Annie Deblois exerce la massothérapie depuis plus de 20 ans. Ce qu’elle considère aujourd’hui comme un art et une vocation lui a ouvert les portes d’une carrière internationale imprévue.

Vendredi 9 mai

Un surplus de 360 273 $ à Saint-Victor

Au 31 décembre 2024, la Municipalité de Saint Victor présentait un surplus d'opération de 360 273 $.

Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce: 95 ans d’engagement économique

Plus de 320 personnes, issues du milieu des affaires, de la politique et de la communauté, ont participé, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, à un souper reconnaissance pour marquer le 95e anniversaire de fondation de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

Vivre l'expérience électrique au CIMIC

La mobilité durable, l’innovation énergétique et la formation de la relève sont à l'honneur en ce vendredi grâce à l'événement organisé au CIMIC par l'entreprise Transvolt.

Un Beauceron ouvre une nouvelle voie en médecine avec une innovation 3D

Suite à une formation en France, le Dr Pascalin Roy, natif de Saint-Éphrem, a réalisé une première médicale canadienne grâce à l’impression 3D.