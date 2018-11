CSBE : sa politique reste la même en matière de cannabis

Pour certains, hier était un grand jour dans l’histoire canadienne. En effet, la légalisation du cannabis est entrée en vigueur, un peu plus d’un an plus tard après l’adoption de la loi fédérale. Au Québec, des dizaines de personnes ont fait la file hier, devant l’une des 12 succursales de la Société québécois du cannabis (SQDC).

Pour de nombreux employeurs, organismes et établissements scolaires, la légalisation aura été l’occasion de mettre à jour leur politique relative à la consommation de drogue. En Beauce, par exemple, les entreprises Garaga et Canam ont récemment actualisé leurs politiques en la matière. Le Cégep Beauce-Appalaches a lui aussi procédé à certains ajustements, même si sa philosophie demeure grosso la même.

À la CSBE, la situation ne change pas

Quant à elle, la Commission scolaire de Beauce-Etchemin n’a pas changé de politique. Elle n’avait pas vraiment à le faire, car la loi fédérale n’autorise pas les personnes mineures à se procurer du cannabis. C’est plutôt du côté du personnel que la situation aurait pu éventuellement changer, mais c’est une politique de tolérance zéro qui continuera aussi d’être appliquée. Ni la possession ni la consommation de cannabis ne sera tolérée au sein des établissements de la Commission.

Contacté par EnBeauce.com, le conseiller aux communications de la Commission scolaire de Beauce-Etchemin, Jacques Légaré, a confirmé ces informations. « On donne encore les mêmes consignes aux élèves, et ce sont sensiblement les mêmes que pour l’alcool », a-t-il rappelé.

M. Légaré a souligné que de la sensibilisation sera faite prochainement auprès des élèves et le personnel de la Commission scolaire. Même si la situation globale ne change pas, la légalisation peut donner l’impression aux jeunes, surtout, que la consommation de cannabis est plus « acceptable ». Des documents et des outils seront notamment fournis aux membres du personnel. Quant à eux, les élèves seront briefés sur le sujet.