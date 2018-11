Brunch du président : la Fondation du coeur poursuit son important travail

Ce matin a eu lieu la 30e édition du Brunch du président de la Fondation du cœur de Beauce-Etchemin. Une soixantaine de bénévoles ont servi pas loin de 750 déjeuners aux participants. Comme pour les deux années précédente, l'événement avait lieu au Cégep Beauce-Appalaches, à St-Georges. Les billets étaient vendus au coût de 20$.

Il y avait beaucoup d'ambiance ce matin dans la cafétéria du Cégep. Dans la grande salle, de nombreuses familles et de nombreux groupes d'amis passaient un bon moment. Un pianiste installé au centre, M. André Chrétien, ajoutait aussi à l'ambiance en interprétant des morceaux. Des bénévoles étaient aussi installés à des tables pour informer les gens sur différents sujets.

Les bénévoles de tous âges n'ont jamais cessé de se relayer, ayant manifestement à cœur (sans jeu de mot), le succès de l'événement. Ils ont fait un travail exceptionnel, faisant preuve d'efficacité et d'une bonne coordination.

En marge de l'activité, EnBeauce.com s'est entretenu avec Joannie Demers, directrice de la Fondation du Coeur Beauce-Etchemin, Denis Bolduc, président du CA de la Fondation et Jean-Sébastien Boulanger, président du CA du Pavillon du Cœur de Beauce-Etchemin. Les organisateurs ont d'abord souligné qu'il s'agissait d'une très bonne édition. « Probablement notre meilleure en 5 ans », a affirmé M. Bolduc.

Un travail de prévention essentiel

Le Brunch du président est l’un des 4 plus importants événements bénéfice de la Fondation. « Tous les fonds amassés sont remis au Pavillon du Cœur pour le développement des services en prévention et en réadaptation », a expliqué Mme Demers.

La mission de la Fondation du Cœur est de prévenir et de sensibiliser les gens aux maladies cardiaques et chroniques. « Nous nous attaquons aux maladies du cœur, au diabète, aux maladies pulmonaires, au cholestérol, à l’hypertension artérielle et au cancer aussi », a commenté Joannie Demers.

La Fondation accompagne les gens à se remettre sur pied après la rémission de leur maladie. Elle s’emploie aussi à donner des outils aux employeurs et aux établissements scolaires, afin qu’ils puissent ensuite eux-mêmes faire de la sensibilisation.

Concernant la santé publique en général, les organisateurs notent une certaine prise de conscience, mais estiment qu’il reste bien du travail à faire, légitimant le rôle de leur organisme. M. Bolduc souline aussi le rôle du bouche- à-oreille : « plus les gens viennent chez nous, plus ils en parlent, et ça encourage d’autres personnes à s’informer sur les moyens d'améliorer leur santé. »

Les organisateurs ont tenu à remercier leurs partenaires. En premier lieu le Mouvement Desjardins qui demeure le commanditaire officiel et principal de l'événement. Les organisateurs remercient aussi le Cégep Beauce-Appalaches pour sa collaboration et Marco Bergeron traiteur qui a offert des déjeuners aux bénévoles.