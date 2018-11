La commission scolaire de Beauce-Etchemin a reçu un grand spécialiste de l'éducation

M. Michael Fullan, une sommité mondiale dans le domaine de l’éducation, était de passage à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin le 16 octobre dernier. Il a notamment prononcé une conférence devant les gestionnaires et des enseignants de la CSBE.

Professeur émérite à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario (Université de Toronto), M. Fullan a été appelé à conseiller les dirigeants en éducation dans plusieurs pays. C’est notamment le cas en Ontario, où ses interventions ont mené à de beaux succès dans la lutte pour la persévérance scolaire. Entre 2008 et 2015, le taux de diplomation dans les délais prévus y est passé de 72 % à 84 % alors que durant la même période, celui du Québec stagnait, en variant de 65 % à 64 %.

En plus de la conférence prononcée en avant-midi, à l’auditorium de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, M. Fullan a rencontré des représentants de différents services et établissements de la commission scolaire : Direction générale, Services éducatifs, Formation professionnelle, Éducation des adultes, polyvalente de Saint-Georges, centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin et école l’Accueil de Scott. Les représentants lui ont exposé leurs pratiques dans différents domaines et M. Fullan y est allé de ses commentaires et de ses conseils à leur égard.



Des communautés d’apprentissage professionnelles

L’un des points majeurs de l’approche favorisée par M Fullan est l’instauration dans chaque école de communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). Il s’agit de groupes d’enseignants qui se fixent des objectifs précis et mettent leurs ressources en commun pour trouver des façons d’atteindre ces objectifs. Selon M. Fullan, l’efficacité collective des enseignants est de loin le facteur qui a le plus d’influence sur le rendement des élèves. Il importe donc d’établir une « culture de collaboration pour la mise en œuvre de stratégies à rendement élevé ».



M. Fullan ne parle cependant pas d’imposer des façons de faire aux enseignants. Il parle plutôt de « leadership facilitant ». Pour lui, un gestionnaire doit être un leader à l’écoute, motivant et collaborateur, qui favorise l’apprentissage et le développement des enseignants, et suscite un « leadership par le milieu ». Il propose donc de « préciser et non prescrire », en ce sens qu’il faut présenter la situation de façon claire et précise, de façon à ce que les enseignants puissent adopter les bonnes stratégies, exerçant ainsi leur « autonomie collaborative ».

Parmi les autres concepts favorisés par M. Fullan, mentionnons l’équité (tous les sous-groupes d’élèves doivent bien performer), la cohérence (compréhension commune du travail à accomplir) et l’apprentissage en profondeur (un apprentissage qui vous suit toute votre vie, suscite la passion, est axé sur l’équipe, a du sens et fait appel à des compétences de plus haut niveau).

Application à la CSBE

Ce ne sont là que quelques-uns des concepts élaborés par cet expert en éducation au cours de la journée. Selon le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, les enseignements de M. Fullan sont intéressants, d’autant plus que leur application a donné des résultats probants en Ontario, dans un contexte relativement comparable à celui du Québec. M. Lessard indique que plusieurs des orientations récemment prises à la CSBE sont d’ailleurs inspirées des idées de M. Fullan.



Des CAP sont déjà présentes dans la plupart des écoles de la commission scolaire « et éventuellement, il y en aura partout », indique M. Lessard. Ce dernier ajoute que dans le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) récemment adopté à la CSBE, le « profil de sortie » recherché pour l’élève a beaucoup de ressemblances avec les « compétences de l’apprentissage en profondeur » élaborées par M. Fullan.